Rubi: "Hem ofert poca resistència, hem d'oblidar aviat aquest partit"

Amb rostre seriós, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha valorat la desfeta de l'Espanyol al derbi. "Hem ofert poca resistència. El primer i el tercer gol ens han fet molt de mal. No ens ha sortit res bé, crec que no hem fet tantes coses malament, però ens ha faltat tranquil·litat amb pilota i 'punch' sense ella. Esperàvem més d'aquest partit". Preguntat sobre Messi, no s'ha volgut esplaiar: "Ja ho sabeu, no afegiré gaire cosa".

El tècnic ha reconegut que el seu equip "mai ha donat la sensació de poder fer res, un fet que condiciona a nivell mental". "Estem passant un moment complicat, és evident. El partit d'avui l'hem d'oblidar rapid. Passar pàgina i aprendre. Hem de recuperar el fil, no ho fem tot malament, però si que és cert que ens està costant més de l'habitual", ha afegit el preparador espanyolista, que s'ha negat a qualificar la situació actual de "crisis total".

"La idea era acabar jugades, tenir més possessió al mig del camp, però teníem unes zones de pressió que no ens han acabat de sortir bé, sobretot als costats", ha lamentat Rubi. "Ha quedat clar que hi ha diferència entre els dos equips. No esperava que n'hi hagués tanta, en les disputes i xocs", ha afegit el tècnic espanyolista, que ha desitjat que el seu equip pugui exhibir una millor imatge en el partit de la segona volta al Camp Nou.

"Jugadors com Víctor eren importants per avui i ha estat bé. Passa que a vegades hi ha situacions individuals que no surten com volem. Potser esperava una mica més, però els he de reconèixer que ho han intentat fer el millor possible", ha apuntat sobre l'alineació plantejada, amb algunes novetats.