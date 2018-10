Rubi, escollit millor entrenador de Segona del curs 2017-18

El Comitè d'Entrenadors de la Reial Federació de Futbol d'Espanya ha atorgat l'actual tècnic de l'Espanyol, Rubi, el premi al millor tècnic de la Segona Divisió per la seva tasca amb l'Osca la temporada 2017-18, on va assolir el primer ascens de la seva història a Primera. Rubi acudirà a recollir el guardó Ramón Cobo, que valora també "alguna actitud concreta i especial", a la seu de la RFEF a Las Rozas i, per tant, no dirigirà la sessió d'entrenament d'aquest dimarts.

L'entrenador blanc-i-blau succeeix d'aquesta forma a Paco Herrera, José Luis Oltra, Fran Escribá (2012-13), Fernando Vázquez (2013-14), Abelardo Fernández (2014-15), Juan Ramón López Muñiz (2015-16). El curs passat no es va entregar aquest guardó. El tècnic escollit a Primera ha estat José Bordalás, del Getafe.