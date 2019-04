Rubi: "Marxo dolgut perquè hem encaixat dos gols evitables"

L 'empat al Ciutat de València (2-2) no ha deixat un bon regust de boca en un Rubi que s'ha mostrat decebut després de deixar escapar una victòria molt valuosa. "Ens hem avançat dos cops i hem tingut ocasions, però marxo dolgut perquè els dos gols que hem rebut són evitables". L'entrenador de l'Espanyol ha qualificat el partit del seu equip de "molt complet", si bé ha matisat que han patit massa tenint en compte que han jugat els últims 10 minuts amb un home més. "El Llevant ha empès i no s'ha deprimit, ha estat un partit seriós i bonic", ha exposat.

El preparador maresmenc ha lamentat la manca de control en moltes situacions del partit, especialment al tram final. "Hem tingut situacions de gol, el problema és que les han tingut els dos equips. Amb un home més, hem d'intentar que el rival no en tingui". D'altra banda, el tècnic ha corroborat que els costa tancar els partits, sobretot aquells en què s'avancen en el marcador: "És positiu que ens avancem en el marcador, però ens costa mantenir el nivell. Significa que sortim bé, però ens falta guanyar".

El tècnic, amb passat al Llevant, ha enviat un missatge d'ànim cap al conjunt valencià de cara a la permanència: "Tinc un desig molt gran que aconsegueixin la permanència. He vist un equip molt implicat que ha estat capaç d'igualar el marcador. Han d'estar esperançats". Rubi també s'ha pronunciat sobre Puado, titular per sorpresa en detriment d'un Wu Lei que ha descansat amb la mirada posada en el partit contra el Celta: "Puado ha fet un partidàs, ha buscat els espais, s'ha buidat i ha treballat. Tothom pot jugar en aquest equip. La nota en tasques defensives ha estat alta. Ha complert molt bé. En aquest equip pot jugar qualsevol i hem de pensar que hi ha exigència quant a acumulació de partits".