Rubi: "Marxem amb el cap ben alt"

"Marxo enfadat per la derrota, però satisfet. Hem arribat als últims minuts amb la possibilitat d'aconseguir alguna cosa. Marxem amb el cap ben alt". Així ha valorat Rubi l a derrota per la mínima de l'Espanyol al Santiago Bernabéu. El tècnic espanyolista ha destacat que "en cap moment" han tirat el partit, i que han generat diverses ocasions de gol. "Hem fet tot el possible, però jugàvem contra un gran equip. Hem corregut molt darrere la pilota, però situacions de gol tampoc ens n'han generat tantes. Estic molt satisfet", ha comentat el maresmenc.

Rubi ha reconegut que, si l'equip és capaç de "canalitzar" les bones sensacions d'aquest partit, el resultat pot ser "molt positiu per l'equip". "Podem anar a jugar fora de casa i jugar bé. Ens hem tret un dels partits més difícils i ens hem adonat que podem competir", ha afegit el tècnic blanc-i-blau, que ha celebrat haver "incomodat" tot un Reial Madrid. "Crec que hem fet un bon treball a nivell de tapar espais. Al Madrid li ha costat trobar espais. Es molt difícil venir aquí i tenir al Madrid intranquil que ja és molt".

L'entrenador espanyolista ha lamentat les ocasions fallades per Piatti i Hernán, a qui ha canviar a la segona part per "buscar energia". "Era clar que el Madrid sortiria a fer el segon aviat per acabar el partit ràpid i necessitàvem aire fresc", ha desenvolupat. Sobre el pla de partit previst, ha comentat que el Madrid "fa una pressió post pèrdua molt bona i calia buscar sortides verticals". A més, ha assenyalat que no creu que el Madrid "hagi tingut el partit que ha volgut".