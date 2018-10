Rubi: "Al vestidor no hi haurà eufòria, però vull que l'afició estigui molt contenta"

Rubi té molt clar com gestionar l'aspecte anímic després de la victòria a Osca. El tècnic de l'Espanyol ha volgut diferenciar com ha d'afectar la bona ratxa als jugadors i als aficionats: "Al vestidor no hi haurà eufòria. Hi ha treball i no afluixar. Els jugadors toquen de peus a terra, han vist avui el que costa guanyar un partit de primera. La gent si, vull que estigui molt contenta". Tot i reconèixer que creu que "la Lliga serà pels de sempre", el preparador blanc-i-blau no s'ha arronsat a l'hora de defensar que ara els toca defensar la segona posició: "Només faltaria, intentarem això i atacar el primer lloc. De moment tot està sortint molt bé, la nostra mentalitat sempre serà mirar endavant".

El tècnic espanyolista ha apuntat que s'han trobat un partit "molt travat". "Sabíem que no era fàcil jugar aquí. Ens ha costat entrar al partit. Al primer temps no hi ha hagut superioritat de cap equip, hem anat de menys a més i hem sabut aprofitar la inèrcia que portem", ha apuntat Rubi, que ha lamentat el "desencert tècnic" del seu equip, especialment al primer temps. " Guanyar de totes les maneres és important. Volem tenir una línia de joc, i això ho podem permetre un dia. Però volem guanyar, i corregir amb victòries és més fàcil".

Sobre com ha viscut el retorn a Osca, Rubi ha confessat que ho ha fet "de forma complicada". "És emotiu d’una banda, però cal venir com a professional, a guanyar", ha dit, al torn que ha enviat un missatge d'ànim al seu antic conjunt: "Vull que gaudeixin, que no es desanimin, que les situacions canvien d’un dia per un altre. Els he vist intensos, amb ganes de revertir la situació. El gol els ha fet mal, però hi ha temps, un bon vestidor i es podrà lluitar bé".

Preguntat pels dos gols de Borja Iglesias, Rubi ha deixat clar que, més que "ansietat", el gallec "pateix perquè la gent no dubti que és un jugador de Primera". "Al ritme que va, pot rebentar els registres previstos. Ens dona moltes coses, costa molt de marcar per les defenses, estic molt content per ell, que poc a poc es vagi guanyant els dubtes que hi ha sobre ell", ha afegit.