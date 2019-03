Rubi: "Ells han tingut ofici, sabien que en algun moment ens equivocaríem"

La derrota contra el Sevilla ha deixat un regust agredolç a un Rubi que ha qualificat la primera part d'"igualada, amb una mica més de domini del Sevilla", i la segona de "bastant bona" del seu equip. El tècnic espanyolista ha afirmat que els andalusos els han guanyat "per ofici" un partit en què ha apuntat que al seu equip li ha faltat "estar més fi als últims metres". "El guió anava com volíem, sabíem que amb el pas dels minuts era probable que acabéssim millor nosaltres el partit. Crec que l’empat era el més just", ha afegit el preparador maresmenc, que ha lamentat el penal: "Ho hauríem pogut resoldre millor, ha estat l'impuls de voler robar la pilota i anar a buscar el partit".

Rubi ha confessat que la seva idea de partit era "sortir a guanyar", per exigir un Sevilla que venia de jugar a Praga una pròrroga dijous. Però els andalusos se n'han sortit bé, i no ha estat fins al segon temps que el partit s'ha "decantat" cap al bàndol blanc-i-blau. "Amb el pas dels minuts el partit s’ha anat decantant cap a nosaltres, però hem pagat car un error. Saben que ens costa marcar gols, ells amb ofici han solucionat moltes jugades. Ells sabien que en algun moment ens equivocaríem. Una pena, crec que l’equip s’ha merescut una mica més".

L'entrenador de l'Espanyol ha anticipat que no permetrà que aquesta derrota els afecti, perquè vol seguir mirant "al més amunt possible". "La Lliga no s’ha acabat. La distància amb els de baix és molt bona, però vull tornar a guanyar partits per quedar al més amunt possible", ha comentat. Sobre com ha vist l'encaix entre Borja Iglesias i Facundo Ferreyra, el tècnic ha reconegut que encara "han de millorar quan juguen junts. "El mig del camp el teníem controlat, els fèiem arribar pilotes amb Melendo i Darder i els hem volgut ajuntar per veure si podien caçar alguna pilota". Preguntat per les grogues que han vist Darder i Dídac amb el partit acabat, per recriminar un gest de Soriano a la grada, Rubi ha confirmat que aplicaran "el règim intern" i, per tant, els dos jugadors rebran una sanció del club.