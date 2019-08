Corchia: "L'Espanyol té un joc en què els laterals participen molt, és un club perfecte per a mi"

L'Espanyol ha presentat aquest divendres el seu sisè fitxatge, Sébastien Corchia, que arriba cedit del Sevilla fins a final de temporada amb una opció de compra de 3 milions d'euros. El lateral francès, de 28 anys, s'ha mostrat il·lusionat per arribar a "un club familiar amb una gran història", on té ganes de "demostrar" i de tenir la continuïtat que no va tenir per les lesions al Sevilla i al Benfica. "El primer any a Sevilla, els sis primers mesos van ser molt bons. Vaig jugar 22 partits, però després no vaig tenir sort amb les lesions. Des del primer cop que em van dir que l’Espanyol em volia, jo volia ser aquí. És un club perfecte per a mi", ha comentat Corchia. El francès ha recordat com a "difícil" l'etapa en què les lesions el van privar de jugar, però ha deixat clar que està llest per aportar "competitivitat" a la plantilla: "He fet bona pretemporada i estic llest per començar bé".

El lateral s'ha definit com un lateral dret al qual li agrada atacar. "És el meu rol principal, m’agrada atacar i ajudar l’equip amb moviments ofensius. Puc fer moltes carreres a la banda". El defensa ha reconegut que ha sortit satisfet de dues converses amb David Gallego i Javi López. "L'entrenador m'ha demanat que faci el que sé fer. Defensar primer i atacar per ajudar. Tenim un joc en què els laterals participen molt. M’ha agradat molt la conversa que he tingut amb ell. El Javi és una gran persona i jugador. M'ha dit que puc parlar amb ell i amb qualsevol per si tinc preguntes. Hi ha un molt bon ambient de grup", ha dit.

El director de futbol professional, Rufete, ha comentat que Corchia "té una gran experiència, és un jugador amb unes qualitats molt modernes". El de Benejússer ha destacat el fet d'estar a prop d'entrar a la fase de grups de l'Europa League, el que suposa que tota la plantilla tingui "més possibilitats de competir i de poder oferir el millor d'ells mateixos". "Els fitxatges, a més dels del filial, suposen una barreja d’experiència, futur i solvència. Probablement aquest any tenim una de les millors plantilles de la història recent d’aquest club, amb tot el que implica per als veterans d’aquest club", ha afegit el vicepresident, Carlos García Pont.

Continuen treballant per incorporar Calleri

Rufete també s'ha pronunciat sobre els últims moviments del mercat. El més important, la recerca d'un davanter que supleixi Borja Iglesias, està en una fase avançada, però no tancada. El gran objectiu, tot i que s'ha negat a mencionar el seu nom, és Jonathan Calleri. "No vull parlar de noms de jugadors que tenim possibilitats de portar aquí. El mercat dels davanters està en moviment, nosaltres sabem que hi ha molts equips que depenen dels moviments que hi hagi en altres llocs, on poden passar moltes coses. Estem treballant per incorporar el més aviat possible el jugador que hem escollit. Fins que no estigui res tancat, és bo no dir res. El que volem és que el jugador decidit sigui aquí aviat per deixar ben ordenada la plantilla per al míster abans que es tanqui el mercat".

El director de futbol professional ha puntualitzat que no han confeccionat la plantilla tenint en compte una possible classificació per a la fase de grups de l'Europa League –amb els conseqüents al·licients esportius i econòmics que això implicaria–. "No hem comptat amb aquest objectiu econòmic –el que suposaria classificar-nos– perquè creiem que serem capaços de fer una plantilla competitiva amb els nostres propis recursos, anar generant-los com fins ara. Cal estar satisfets. Intentarem tancar la situació del punta el més aviat possible i veure com queda tot ordenat". Rufete ha volgut insistir en la capacitat per "generar il·lusió" de cara a l'afició, però sempre dins de les possibilitats econòmiques del club. "Hem de viure de la realitat del mercat i els objectius. Com a director esportiu, amb 50 milions ho tindria molt clar, però ara vas al mercat amb més o menys i has d’encertar amb el rendiment del jugador. És la fórmula per la qual jo aposto".

Sobre la situació de Pipa, Rufete ha comentat que si consideren que no tindrà minuts li buscaran una sortida. Preguntat per l'interès de clubs com el Bayern Munic o el Madrid per Marc Roca, s'ha limitat a respondre que no li consta l'interès dels blancs –o, almenys, no li han traslladat aquest interès al club– i que, en el cas que algú vulgui pagar la seva clàusula, és una situació que el club "no controla". "Escoltem tots els clubs com hem fet tot l’estiu, i tenim la nostra opinió. Són supòsits que poden donar-se o no. Ja veurem què passa".