L'Espanyol torna a jugar un partit oficial de bàsquet 29 anys després

29 anys després del seu darrer partit en lliga, un derbi contra el Barça disputat al Palau dels Esports del Carrer Lleida, les Seccions Deportives Espanyol han tornat a fer possible que l'hereu d'aquell equip blanc-i-blau, encara no reconegut oficialment per l'entitat, hagi tornat a disputar un duel oficial. Ha estat a la tercera divisió catalana, la categoria on comencen de zero, i amb bon peu: triomf per 35-55 a la pista de l'Escola Virolai.

En una tarda històrica, on l'Espanyol ha tornat al bàsquet tres dècades després de desaparèixer, els blanc-i-blaus han estat amos i dominadors del primer partit oficial. Ja al primer quart, manaven per 8-17, avantatge que gairebé s'ha doblat al final del tercer quart (19-40). El repte del conjunt dissenyat per Xavi Dorado i dirigit per Jorge Tarragona és clar: seguir creixent i cremant etapes. La primera ha començat aquesta victòria.