Pipa es queda a l'Espanyol, que està pendent de rescindir Sergio Sánchez

L'Espanyol afronta les últimes sis hores de mercat estiuenc amb només un front obert: la desvinculació de Sergio Sánchez. La sortida del central mataroní, que va renovar automàticament el seu contracte aquest estiu un cop va obtenir la carta de llibertat del Rubin Kazan, serà el darrer moviment als despatxos de l'entitat blanc-i-blava, on l'activitat en l'últim dia hàbil per fitxar a l'estiu ha estat menor respecte cursos anteriors.

Sánchez no comptava per Rubi, per a qui era el cinquè central darrere de David López, Mario Hermoso, Óscar Duarte i Naldo, que completaran la nòmina de centrals. Per no tornar a repetir un curs en blanc, el veterà defensa deixarà l'entitat un cop arribi a un acord per rescindir l'any de contracte que li resta.

Un altre jugador que semblava que podia marxar, però que finalment no ho farà, és Gonzalo Ávila 'Pipa'. El lateral dret, ascendit aquest estiu del filial, seguirà sent un membre més de ple dret del primer equip després que no se li hagi trobat cap sortida. Com Álex López i Javi Puado, seguirà a la plantilla, almenys fins al gener, intentant competir per un lloc. En el seu cas, però, ho tindrà especialment difícil amb la competència del capità, Javi López i la darrera incorporació, Roberto Rosales.