Rubi: "Ara és un moment per gaudir una mica, no tot l'any ens anirà tot de cara"

La felicitat persegueix Rubi en les rodes de premsa celebrades a l'RCDE Stadium. El tècnic de l'Espanyol ha demanat "gaudir del moment" als seus homes després de sumar el quart triomf seguit a casa en una arrencada imparable dels blanc-i-blaus a Cornellà-El Prat. "Ara és el moment de gaudir una mica, no tot l'any ens anirà tot de cara", ha apuntat el preparador maresmenc.

Rubi s'ha mostrat "contentíssim" per la victòria sobre el Vila-real, en un partit on els seus homes han "explotat en atac per tots els costats". L'únic però que hi ha posat, la manca d'encert: "Podríem haver marxat al descans amb més avantatge i tenir un partit més còmode, però no hem materialitzat les ocasions". En aquest sentit, s'ha referit a Borja, el jugador que n'ha desaprofitat més: "La faceta defensiva l'ha complert perfectament. En atac, s'ha mogut de meravelles. Que hagi tingut més de cinc ocasions diu molt. Ha estat l'assistent del gol, l'únic que se li pot retreure és una mica de falta d'encert. Cal estar tranquil, no apretar-lo molt, ja trobarà la punteria".

Rubi ha reconegut que els falta una mica de "pausa per decidir l'última passada", i que l'evolució del seu equip passa per "incidir en la idea i corregir coses". El tècnic de l'Espanyol, malgrat tot, ha destacat la feina del seu equip a la segona part: "Encara que hem tingut menys ocasions, hem anat madurant el partit fins que hem pogut definir. M'ha agradat molt l'equip a la segona part".

El preparador espanyolista també ha donat molt valor a l'aspecte mental i a com els seus homes s'han refet del gol d'Ekambi just abans del descans. "Anàvem camí de posar-nos nerviosos, semblava l'inici cap a la derrota, però ens hem sobreposat. Hem fet un partit molt complet, el millor de la temporada, perquè hem fet més de 15 ocasions".

Al tècnic també se li ha preguntat per si veu possible donar continuïtat a aquesta versió de l'Espanyol al llarg del curs: "La intenció és fer-ho sempre, però és la gran dificultat. Intentarem seguir-ho fent, polint detalls. En el còmput global, aquest equip està fent moltes coses bé".