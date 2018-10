Rubi: "Tornar a Osca serà especial, però quan comenci el partit no hi haurà històries"

L'Espanyol vol començar a sumar triomfs a domicili, i per a Rubi no suposa cap problema fer-ho en un camp d'on guarda un gran record: "Fa quatre mesos hi érem, allà, i ens va tractar de meravella tothom. Quan comenci el partit no hi haurà històries, però serà un dia emocionant, van ser molt comprensius amb la nostra decisió. Els desitjo el millor després del partit".

Rubi ha advertit que El Alcoraz "és un camp molt complicat, l'Osca no hi ha guanyat encara, però tots els resultats han anat d'un gol; això demostra que serà un partit complicat". El preparador blanc-i-blau ha deixat clar que no tindrà "sentimentalismes ni pena" si l'Espanyol guanya davant de l'Osca, un equip que ha elogiat: "Tot i que porten una ratxa dolenta, té bons jugadors. Són gent que s’han guanyat jugar a Primera perquè tenen coses molt bones. L'orgull, el cor de l’equip, ho donen tot. A banda de la qualitat dels jugadors és un equip amb molt de cor".

El tècnic també s'ha referit al fet que l'Espanyol encara no ha guanyat fora de casa: "No m’obsessiona guanyar fora de casa mentre el joc estigui dins d’uns paràmetres. En tres dels quatre partits hem anat per davant del marcador". Interrogat sobre els rumors al voltant del seu futur, Rubi també ha deixat clar que preferiria guanyar un títol amb l'Espanyol que dirigir un dels tres conjunts grans de la Lliga. El tècnic, a més, ha defensat que els elogis no els descentren: "L’elogi debilita en funció de com siguis; si et confon o et fa pensar que amb menys treball anirà bé, debilita. Costa molt jugar com ho estem fent, guanyar partits, fabricar una idea. Ens agrada perquè se'ns reconeix la feina. Ens agrada que en aquest moment la gent la reconegui, però no hi podem donar més voltes perquè això canvia d’una volta a l’altra".

Per a aquest partit, el tècnic blanc-i-blau ha convocat 18 jugadors. Naldo, Puado, Pipa i Álex López són els descartats.