Rubi: "Estic molt tranquil, des del nerviosisme no guanyaré res"

Rubi no veu perillar el seu càrrec tot i les sis derrotes consecutives a la Lliga, i creu que la millor fórmula possible per tornar a les victòries és la tranquil·litat: "Soc tranquil en les victòries, i ara també. Cal treballar al màxim per capgirar una situació que crec que quedarà en una anècdota al final de la temporada. Crec que l’equip ha apujat el nivell i està més a prop del seu joc”. El tècnic blanc-i-blau ha deixat clar que està "bé" i que entén que quan va decidir ser entrenador viuria moments "bons i dolents". "Cal tenir regularitat constant a l’hora de treballar", ha afegit.

El preparador maresmenc ha reconegut que l'aturada nadalenca els ha anat bé. "Quan estàs immers en una dinàmica de tantes setmanes sense guanyar, va bé fer una cosa diferent, desconnectar una mica; els jugadors han tornat amb moltes ganes, molt preparats. Hem treballat molts aspectes del joc aquests dies. No és garantia de res, però crec que l’Espanyol farà un gran partit amb el Leganés". Rubi ha reivindicat que veu l'equip "bé" anímicament, perquè partits com el de l'Atlètic, amb què van acomiadar el 2018, van servir per reforçar la seva idea malgrat la derrota. "Els jugadors se'n van anar de vacances convençuts que la feina feta havia sigut bona. No vull que ens posem nerviosos, tampoc ens juguem ara el descens de categoria. Veig l’equip amb ganes de capgirar la situació, però amb tranquil·litat", ha exposat.

Rubi, a qui s'ha preguntat amb insistència per si tenia por per la seva situació, ha deixat clar que només li preocupava capgirar la dinàmica: "Quan moltes preguntes van dirigides a mi és perquè hi pot haver alguna situació que ho fa pensar. Estic molt tranquil, des del nerviosisme no guanyaré res. Espero que els jugadors puguin fer tot el que hem estat preparant, perquè així tindrem més oportunitats de guanyar". El preparador espanyolista també ha parlat del mercat hivernal: “A vegades se’n parla tot un mes i les coses es decideixen en tres dies. Estem preparats per si es dona la situació que un jugador vulgui anar-se'n. A dia d’avui no em preocupa això, sinó els entrenaments i els jugadors”.

Sobre el Leganés, ha avisat que "és un equip que incomoda molt els rivals; no es posen nerviosos sense pilota, són molt complicats en el joc directe, amb la pilota aturada". "Ara se senten còmodes, obtenen punts amb aquesta idea de joc, però no tenim cap excusa. Hem de canviar la ratxa”. El tècnic ha confirmat que Hermoso no estarà disponible per al partit.