Rubi: "No podem desviar-nos el més mínim de tot el que estem fent"

Rubi no vol que l'Espanyol s'allunyi de l'estat de felicitat en què fa setmanes que viu immers. El tècnic blanc-i-blau ha explicat que té "molta confiança" en el seu equip de cara a la visita d'aquest divendres a Valladolid, on els esperarà "un rival amb molta moral". Per Rubi, el vestidor no té gens de "sobreexcitació", i fins i tot podrien haver sumat algun punt més dels que sumen fins al moment. El preparador espanyolista demana no canviar res de la feina que porten feta fins al moment: "L'equip treballa com sempre, a vegades les victòries donen un plus de confiança que es nota en l'encert en els exercicis. Estem en una línia que no hem d'afluixar fins la propera aturada. No podem desviar-nos el més mínim de tot el que estem fent".

Rubi considera que encara hi ha facetes on el seu equip pot corregir alguns aspectes: "Posem vídeos cada setmana. En fase ofensiva l'últim partit no va ser del tot bo. Estem en una línia de joc boníssima, cal millorar detalls i no afluixar per abaixar el nivell". D'eufòria, però, el maresmenc no en percep: "Estem gestionant el bon inici amb molta normalitat, els jugadors ens ho transmeten així. No estem necessitant cridar l'atenció a algun jugador que s'ho cregui. Ells no han canviat l'actitud".

L'entrenador de l'Espanyol també ha repartit elogis pel tècnic del seu proper rival, Sergio González, un vell conegut de l'espanyolisme: "Sempre dic que la clau està en els jugadors, però en aquest cas li vull donar molta responsabilitat a l'entrenador. Portaven dos anys lluny dels 'play-off', és admirable el que han fet. La seva mà va canviar l'estat d'ànim d'un equip que s'ho va creure. El que està fent ara té la mateixa magnitud: els altres ascendits no estan bé, i ells si". Preguntat pels paral·lelismes que mantenen tots dos tècnics, ha reconegut que estan "en el millor moment" de les seves respectives carreres com a entrenadors: "Les coses ens estan somrient".

Rubi ha reconegut la seva "sorpresa" per veure el Valladolid situat en posicions europees, i ha negat que senti vertigen per la situació actual de l'Espanyol: "Crec que no en tindrem, però això no vol dir que no perdrem partits. Si en perdem no serà per això. Mal de vertigen serà si l'equip té por de la situació o no rendeix bé, una cosa que jo ara mateix no percebo". El tècnic, a més, ha animat als seguidors a anar a l'estadi en els propers partits: "Per mi, que segueixin sortint periquitos de sota les pedres. És una situació que ens plena molt a tots al vestidor. Estem molt contents que la gent sigui feliç amb nosaltres. Veure que la gent xerra bé de nosaltres ens dona vitamina".

Preguntat per la possibilitat d'assaltar el liderat, el maresmenc ha estat clar: "Tenim una oportunitat fantàstica de provocar una situació que és veure l'Espanyol, ni que sigui per dos dies, en el primer lloc. Quedarà per sempre. Ser líders seria l'estat de felicitat màxima". Sobre el seu pas pel Nuevo Zorrilla, ha confessat que es va sentir "incomprès" perquè no li van deixar seguir el segon any després de caure eliminat als 'play-off' pel valor afegit dels gols a camp contrari: "La nostra idea era estar dos anys, però el club va entendre que no i ho vam acceptar".