L'Espanyol anuncia els primers dorsals per al curs 2018-19

L'Espanyol ha fet pública una primera llista de dorsals oficials per a la temporada 2018-19. A l'espera del que doni de si el mercat de fitxatges, hi ha algunes novetats. Les més significatives, els dorsals 7 i 10. El primer serà per a Borja Iglesias, com ja va avançar l'ARA el dia de la seva presentació. El davanter gallec heretarà el número que deixa vacant Gerard Moreno, i el 7 tornarà a ser sinònim de gol a l'Espanyol.

El 10 canvia de mans: passa de Jurado, que també ha deixat el club aquest estiu, a Darder, que el curs passat va portar el 25. Un dorsal alt perquè va arribar al tram final del mercat, quan ja estaven ocupats la majoria. El 10 li confereix un nou rol, perquè el balear espera fer un pas endavant i ser més important en l'equip.

També hi ha un nou propietari per al 2, que passa de Marc Navarro a Gonzalo Ávila 'Pipa', i per a l'1, que canvia de Pau López a Roberto Jiménez. Els altres dos nouvinguts del filial també tenen assignat un dorsal: Álex López es queda el 18, Puado el 20, Edu Frías el 26 (manté fitxa del filial) i Lluís López el 27.

La resta de jugadors mantenen el mateix dorsal que la temporada passada: Aarón (3); Víctor Sánchez (4); Naldo (5); Óscar Duarte (6); Álvaro (8); Sergio García (9); Baptistão (11); Dídac (12); Diego López (13); Melendo (14); David López (15); Javi López (16); Hernán (17); Piatti (19); Roca (21); Hermoso (22); Granero (23), i S. Sánchez (24). Ara mateix, si no hi ha cap baixa, només quedaria un dorsal lliure al primer equip, el 25.