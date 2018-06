Jurado rescindirà el contracte per anar a l'Al-Ahli

Abans d'entrar, deixin sortir. L'operació sortida no s'atura a l'Espanyol, que en les pròximes hores podria anunciar la marxa de Jurado del club. El migcampista andalús acordarà la rescissió del contracte amb l'entitat espanyolista per fitxar lliure per l'Al-Ahli de l'Aràbia Saudita. Jurado ha jugat 63 partits amb l'Espanyol, en què ha firmat tres gols i set assistències.

Amb aquesta operació l'Espanyol s'estalvia una de les fitxes més altes de la plantilla: prop de tres milions i mig d'euros bruts per un jugador que havia anat perdent pes en l'equip els últims mesos. L'etapa de Jurado al club blanc-i-blau, on va arribar l'estiu del 2016 avalat per Quique Sánchez Flores, que l'havia dirigit a l'Atlètic i al Watford, ha estat marcada per detalls tècnics de gran qualitat però, per damunt de tot, per la seva gran intermitència: capaç de fer regats impossibles i també cometre errors com el penal fallat en la tanda contra l'Alcorcón a la Copa 2016-17, o una passada enrere que va significar un gol en un derbi igualat.

La temporada de l'estrena com a espanyolista va estar marcada per la tardana adaptació a l'equip, que va propiciar l'entrada a l'onze de Marc Roca, que aleshores va convertir-se en la revelació de l'equip. Jurado no va convèncer Quique per entrar a l'onze fins a la novena jornada de la Lliga 2016-17, i des d'aleshores va convertir-se en un jugador fix del tècnic madrileny. La temporada passada va començar de titular, però a poc a poc va anar perdent pes específic en l'equip: va ser substituït en la majoria de partits i va acabar la temporada com a suplent.

Diversos mitjans locals asseguren que Jurado aterrarà al país de l'Orient Mitjà aquest divendres per firmar amb el nou equip, que comença justament la pretemporada. Allà es trobarà amb l'exjugador de l'Alabès Alexis Ruano i amb l'argentí Pablo Guede, entrenador del club i amb passat a la Lliga espanyola.

Jurado tenia contracte fins al 2019, i per això l'Espanyol no haurà de pagar aquesta fitxa i allibera tres milions més de la massa salarial. Serà la cinquena sortida del club després de les ja anunciades de Carlos Sánchez (cedit pel Fiorentina), Jairo Morillas, Pau López, Marc Navarro i Gerard Moreno. El següent podria ser Roberto Jiménez, que ha de tornar a l'Espanyol pel descens del Màlaga, on estava cedit. Els dos clubs, malgrat tot, ja en negocien la venda definitiva, perquè el porter no vol tornar a ser el suplent de Diego López. Com passa amb Jurado, amb Roberto també es podria optar donar-li la carta de llibertat i estalviar-se la fitxa, una altra de les més elevades de la plantilla. Fa dos cursos es van pagar 3 milions d'euros per ell, el porter més car de la història del club.

En unes setmanes, a més, s'hi podria afegir Aarón Martín, rumb al Benfica. Uns moviments que responen a la necessitat del club d'alleugerir la massa salarial dels gairebé 60 milions actuals (és el límit que els marca la Lliga) a entre 40 i 50 (perquè les noves incorporacions faran pujar la xifra fins a uns 50).

Sergio García accepta renovar

Qui sí que continuarà a l'Espanyol és Sergio García, que segons 'Mundo Deportivo' ha acceptat la proposta del club per renovar per una temporada. El davanter podia haver renovat automàticament però no va arribar a la xifra acordada de partits titular per fer-ho. De totes maneres, la seva voluntat sempre ha sigut continuar, una opció que el club veu amb bons ulls. L'acord es podria fer oficial en les pròximes hores.