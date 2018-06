"Som pericos i ho som perquè volem", el nou eslògan de l'Espanyol

"Som pericos i ho som perquè volem". Aquest és el lema de la campanya d'abonaments de l'Espanyol per la temporada 2018-19. Un eslògan que no és nou, ja que el club espanyolista recupera el terme "Volem", utilitzat el curs 2007-08 en una campanya lligada al procés de prereserva de localitats de Cornellà-El Prat. L'entitat blanc-i-blava l'ha presentat aquest dimarts en la posada en escena d'un lema que substituirà el de "Meravellosa minoria". Un canvi d'imatge per evitar una nova deserció. "Hem de construir l'Espanyol des de la veu dels seus socis, des del sentiment. Hi ha prou raons perquè els pericos expliquin per què ho són i per què ho volen seguir sent. No ens cal apostar pel diferenciament, no volem donar més notorietat a algú a qui no li volem donar", ha exposat Enric Jové, CEO de McCann Wordgroup, l'empresa encarregada de desenvolupar i gestionar la nova campanya publicitària.

540x306 El nou eslògan de la campanya d'abonaments de l'Espanyol / RCD ESPANYOL El nou eslògan de la campanya d'abonaments de l'Espanyol / RCD ESPANYOL

La venda de Gerard Moreno, els discrets resultats i joc del curs passat i la percepció d’estancament del projecte condicionen una campanya d’abonaments amb la qual l'entitat intentarà seguir creixent en nombre de socis per quart any consecutiu. De la mà de McCann Worldgroup Barcelona, a qui s’ha externalitzat el disseny i la gestió de la campanya, l’Espanyol intentarà combatre els obstacles anteriors presentant un canvi d’imatge amb diverses novetats respecte a les temporades prèvies.

"Quan el club es va traslladar a Cornellà no es va fer una sectorització justa, en l’apartat social i econòmic. Volem un estadi més equitatiu, calia fer una revisió i adequació de preus", ha explicat el director general del club, Roger Guasch. Aquesta sectorització consisteix en una diferenciació de preus entre les grades inferiors i superiors, així com una degradació: costaran més les ubicacions centrades a les més properes al córner. S'ha anunciat un augment de 50 euros de mitjana per als prop de 23.000 abonats amb seient. "Preveiem aproximadament ingressar un milió d'euros més. El que estem fent és reposicionar el club, això ens permetrà fer coses després. Hem de seguir creixent en ingressos propis. Estem corregint una cosa que calia fer", ha justificat el dirigent, que ha xifrat en uns 28.700 la quantitat de socis amb què van acabar el curs.

A la temporada 2018-19 s'aplicaran aquests i altres canvis que s'analitzaran i estudiaran per veure si cal que siguin corregits el curs 2019-20. Guasch també ha anunciat que estrenaran una nova acció, un autobús que recorrerà el territori de Catalunya fent paral·lelismes entre la història de Catalunya i Barcelona i l'Espanyol. "Anirem per les escoles del territori, acompanyats per les penyes. Volem oferir experiències als pares i mares del territori perquè puguin venir al camp i puguin viure l’experiència. Invertirem recursos en aquest futur". Guasch ha deixat clar que el repte del club és cercar noves formes de portar a gent, "no regalant entrades". "Hem de vendre experiències, enfocant-nos a gent que tingun entre 6 i 10 anys. Com al Paulí Rivera [protagonista de l'espot publicitari de la campanya], que un porter el va marcar amb 8 anys, cal picar pedra en aquestes edats, marcar als nens".

A banda del nou lema, no menys significatiu serà l’augment del preu dels carnets. Especialment, en els adults majors de 30 anys. "Si volem salvar aquest club, ho hem de fer entre tots, inclosos els socis", va explicar fa unes setmanes el director general corporatiu, Roger Guasch, a la Cope. El seu pla passa per sectoritzar proporcionalment l'augment dels abonaments, de manera que l'increment serà més gran en les persones adultes, i es rebaixaran alguns carnets més joves. En el cas de la zona d'animació, la Grada Canito, s'augmenta el preu als socis que tenen més de 30 anys i s'abarateix per als que en tenen menys. S'incrementa en 50 euros l'abonament per als que superin aquesta edat (uns diners que aniran destinats a l'equip femení), mentre que s'abarateix un 20% per als menors de 16 anys i entre un 3,5% i un 6% per als que tinguin entre 17 i 29 anys.

540x306 El club presentarà una sectorització de zones diferent a les anteriors temporades / RCD ESPANYOL El club presentarà una sectorització de zones diferent a les anteriors temporades / RCD ESPANYOL

540x478 Els nous preus dels abonaments de l'Espanyol / RCD ESPANYOL Els nous preus dels abonaments de l'Espanyol / RCD ESPANYOL

Els preus estan congelats des de fa set anys i el club espanyolista no els havia modificat ni tan sols pels augments de l’IVA i de l’IPC. Des d’aleshores només s’havien adequat les tarifes d’algunes zones concretes del camp. La nova campanya també presentarà una sectorització tarifària. Fins ara hi havia 15 zones diferents, una xifra que augmentarà, ja que, per exemple, els aficionats de la graderia superior d’un córner o d’un gol actualment paguen el mateix que els de la inferior.

El club és conscient que pot perdre socis aquest any, fet que no passava des dels cursos 2013-14 (28.879) i 2014-15 (25.492). Des d'aleshores, ha remuntat fins als 29.000 socis d'enguany. Malgrat els últims increments, l'RCDE Stadium va presentar les xifres més baixes d'assistència de la seva història. Per intentar reconduir la situació, el club ha trobat un gran aliat precisament en la seva pròpia grada d'animació: en l'acord assolit dissabte amb la Grada Canito s'especifica que els membres del grup d'animació renovaran el carnet de soci i, a més, assumeixen el compromís de recuperar la "millor animació" i fer costat al club en el repte d'aconseguir nous socis.

La fidelitat té premi al Ciutat de València

Pel que fa a la fidelització, l'Espanyol manté el mateix descompte que oferia el curs passat per la 2018-19: tots els socis que assisteixin a tots els partits o a tots menys un (de Lliga i Copa), tindran un 10% de descompte sobre el preu de l'abonament de la temporada 2019-20.

El 2016-17 es va anunciar un sorteig de premis (com una estada a l’hotel de pretemporada, un xec de 500 euros per a la botiga o un sopar) per als que superessin el 75% dels partits. El 2015-16, un 15% de rebaixa en el preu dels carnets en cas d’assistir a tots els partits a casa, o un 10% si s’assistia, almenys, al 75%. Propostes interessants, però que han resultat insuficients per fomentar l'assistència a l’RCDE Stadium.

L’exemple més extrem d’agraïment a la fidelitat l’aporta el Llevant, que des del curs 2016-17 premia amb una renovació de l’abonament gratis tots aquells aficionats que assisteixin als 19 partits de Lliga a casa. La vinent, per tant, serà la tercera temporada en què la iniciativa estarà en vigor, i el club valencià ja ha anunciat que 9.261 socis no hauran de pagar per seguir sent-ho un any més. Per als que no arribin a aquesta promoció, les quotes es mantenen del curs passat.

També les manté congelades, però amb un matís, el Vila-real. El conjunt groguet fa uns quants anys que augmenta el preu de les quotes, però té la promoció Very Yellow People , que permet pagar el mateix que el curs passat si t’has perdut un màxim de sis (categoria plata) o tres (or) partits en tot el curs. En quatre temporades han doblat el nombre d’abonats VYP (del 43% al 83%), i l’assistència mitjana se n’ha beneficiat. Anar al camp surt a compte. Els socis a l’atur renoven gratis. A més, l’efecte il·lusionant per fitxatges com Gerard Moreno, Ekambi o Cazorla suposa un incentiu afegit.

El València, que celebrarà el centenari tornant a la Champions, premiarà amb fins a un 40% de rebaixa sobre el preu inicial els joves que hagin anat a tots els partits la temporada 2017-18. El Sevilla els reduirà entre un 10% i un 20%. El Girona descompta un 20% en el carnet del curs que ve als que hagin assistit a, almenys, 17 partits la temporada passada. A més, s’ampliarà la grada de Montilivi en 1.500 localitats. No és l’únic camp en obres: la Reial Societat farà desaparèixer la pista d’atletisme d’Anoeta. El mateix va fer un Celta que manté congelats els preus, i que premia les renovacions prèvies al 7 de juliol amb un descompte del 5% i els 2.500 primers nous abonats sense pagar quota d’alta.

Paulí Ribera, protagonista de la campanya

La cara visible de la nova campanya és un soci de 86 anys, Paulí Ribera, que havia enviat una carta al club anunciant que, per problemes d'edat i de logística, no podia renovar la temporada vinent. Paulí ha explicat la seva història, com, amb vuit anys, va tenir el seu primer vincle amb l'Espanyol amb la visita de Josep Tries, un porter de l'època, a la festa major del seu poble, Agramunt. Dos anys després hi va anar un defensa, Mariscal. Poc a poc va anar alimentant el seu sentiment espanyolista, però no va ser fins la darrera temporada a Montjuïc que es va fer soci. "No ho havia estat mai, només aficionat. Quan entrava a l'estadi em deien "Ja arriben els torrons d'Agramunts", però m'ho prenia bé. Un dia Joan Collet em va explicar per què l'Espanyol era blanc-i-blau, però jo tinc una altra teoria: el blanc per la puresa i el blau pel cel. Són uns colors que no em borraré mai".