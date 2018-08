Bet365 patrocinarà l'Espanyol fins al 2020

L'Espanyol ha trobat substitut a Botemanía, casa d'apostes que va patrocinar el club blanc-i-blau des del març del 2016 fins al juny passat. Es tracta de Bet365, empresa britànica dedicada al mateix sector, les apostes online, i que omplirà el buit que deixa Botemanía, que ocupava diversos actius del club. L'acord amb aquesta casa d'apostes és per a dues temporades, fins al 2020. El club ha anticipat que a partir de la temporada vinent activaran el patrocini, que es veurà reflectit en diferents espais. Un d'ells podria ser una de les façanes, la del córner on hi ha les taquilles, i que fins ara ocupava un cartell gegant de Botemanía, que també tenia presència dins de l'RCDE Stadium.

"D'aquesta manera, el club suma un nou patrocinador oficial per potenciar i donar valor a la marca RCDE. A més, l'entitat blanc-i-blava es congratula d'afegir aquesta important aliança de patrocini a l'elenc del qual actualment ja disposa", ha exposat l'entitat a través d'un comunicat. Bet365 s'uneix a altres patrocinis principals com els de Damm, La Caixa, Kelme, Riviera Maya i Rastar Group.