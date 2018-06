La polèmica pujada de preus genera queixes a l'afició de l'Espanyol

Fins la temporada passada, un menor de 25 anys que volia donar-se d’alta com a soci de l’Espanyol en qualsevol localitat d’un dels dos gols havia de pagar 187 euros. El curs 2018-19, fer el mateix li podria costar entre 210 –si és a una graderia superior– i 229 euros: 42 euros més. Un pensionista situat a la zona de lateral inferior pagava 390 euros. Enguany, n’haurà d'abonar fins a 480: 90 euros més. Qualsevol menor de 16 anys que vulgui seure en una localitat de córner inferior ja no podrà pagar 105 euros. La seva família s’haurà de gratar la butxaca i pagar-ne 128 si és un nou soci. I si simplement és un adult no pensionista i vol veure el partit des d’una localitat de la tribuna inferior central, ja es pot oblidar de pagar 535 euros. La temporada vinent en seran 645: 110 euros més.

Són quatre exemples dels milers de casos amb què es trobaran els aficionats i socis de l’Espanyol que vulguin donar-se d’alta o renovar el carnet la temporada vinent. Preus cap amunt i renovacions, molt probablement, cap avall. L’augment –d’una mitjana de 50 euros, si bé en algunes zones s’acosta al 20%– proposat pel club en la nova campanya d’abonaments ha generat una gran polèmica entre bona part de la massa social. Ja són nombrosos els aficionats que han anunciat que no renovarien, cosa que pot tenir un efecte col·lateral, perquè el club esperava ingressar prop d’un milió d’euros més si els gairebé 23.000 abonats amb seient de què disposava fins ara decidien renovar tot i el sobrecost.

Amb aquests diners, el club ja ha mantingut reunions amb una empresa que els ajudi a moure els negocis de les botigues interiors de l'RCDE Stadium (bona part de les quals estan tancades), així com l'obertura d'una botiga del club a llarg termini. A més, s'habilitarà un autobús 'petaca' per tal que recorri Catalunya explicant el projecte de l'Espanyol i la seva història. Tindrà un cost aproximat de 180.000 euros. D'altra banda, part dels ingressos serviran per fer la transformació digital que l'Espanyol ja li ha encarregat a Deloitte, i que veurà la llum a l'octubre.

La mesura afectarà especialment les famílies amb més d’un soci. Uns canvis que no han agradat a molts socis i penyes, amb qui es reunirà aquest dimecres el director general corporatiu, Roger Guasch, per donar-los els detalls de la campanya per a les dues pròximes temporades i les raons de l’increment. El club no té previst fer cap modificació en els preus ni en el descompte per a la renovació de l’abonament de la temporada 2019-20, que continuarà sent del 10% per als socis que fallin, com a màxim, en un partit de Lliga i Copa. El curs 2018-19, 1.641 seguidors es beneficiaran d’un 10% per haver assistit a gairebé tots els partits de la temporada 2017-18. Com ja va anunciar l’entitat en la presentació de la campanya, el curs vinent servirà de prova pilot d’uns canvis que es revisaran de cara a la temporada 2019-20.

Des del club es defensen com a necessàries aquestes mesures i d'altres com la sectorització. "No faré marxa enrere. Demano disculpes per fer-ho jo, donat que no es va fer quan es va poder. Però calia fer-ho o n o hi haurà manera d'arreglar això. Ho hem fet ara perquè és el principi i cal construir per ser un club més gran, per captar socis", ha explicat a 'Pericosonline' Roger Guasch. "Sabia que era impopular, però ho he fet altres cops i els resultats després van ser positius. Demano que em donin un vot de confiança. Sé que costa, però és el que demano", ha afegit.

Durant el trasllat a Cornellà-El Prat no s’havien adequat “de forma justa i equitativa tant socialment com econòmicament” els preus segons les zones, i costava el mateix asseure’s en una graderia inferior que en una de superior, així com en posicions més centrades o més laterals. "Lamentem la resposta de part de l'afició. El club pren les decisions que creu que són bones per al present i el futur, calia arreglar aquests preus absurds per diferents", han comentat a l'ARA fonts de l'entitat, que reconeixen que els canvis han coincidit amb un mal curs. "No casa el 'timming' perquè el producte no ha sigut bo aquesta temporada, però sí que s'ha cregut que era prioritari arreglar la qüestió principal. A partir de la temporada vinent s'aplicarà un sistema real de fidelització amb descomptes estables per antiguitat i assistència". A més, l'entitat defensa que sense el reposicionament de tarifes no es pot fer el programa de fidelització i la segmentació per edats. Guasch no descarta acordar amb les penyes, amb qui es reunirà aquest dimecres, algun descompte més de fidelitat.

La sectorització de preus, amb tot, pot tenir un impediment: atès que en principi no estava previst que se sectoritzessin els sectors amb tanques, qualsevol aficionat podria fer-se soci d’una posició lateral i asseure's sense problemes en un seient buit d'alguna posició més centrada, perquè segurament en trobarà algun. És a dir, que hi podria haver una gran demanda en sectors com el 228 i el 218, els més laterals de la tribuna, perquè costen 410 euros en cas de ser un adult, i acabar veient el partit des del sector 223, el més centrat de la tribuna superior, i que té un cost de 600 euros. Fonts de l'entitat han puntualitzat a l'ARA que no s'hi farà cap canvi: "Hi haurà la mateixa sectorització i control de seients que fins ara".

Dia molt trist pel nostre sentiment. Les penyes, que fem tants i tants km cada partit, i que tant d'esforç ens costa sempre representar el @RCDEspanyol arreu... sentim tristor.



Sense il•lusió ni empatia no anem enlloc.



VOLEM sentiment, VOLEM seny. VOLEM Espanyol. #RCDE #FCPE — FCPE (@fcp_espanyol) 18 de juny de 2018

Comunicado oficial conjunto sobre la campaña de abonos 2018-2019 #rcde pic.twitter.com/Nw1TNLCYdG — PE Aliança Perica (@aliperica) 19 de juny de 2018

Les primeres queixes no s’han fet esperar. “Dia molt trist pel nostre sentiment. Les penyes, que fem tants i tants quilòmetres cada partit, i que tant d'esforç ens costa sempre representar l’Espanyol arreu... sentim tristor. Sense il·lusió ni empatia no anem enlloc”, va escriure en una piulada la Federació Catalana de Penyes (FCPE) del club, que poques vegades es pronuncia de forma crítica contra una mesura impulsada per l’entitat, i que ja ha anunciat que aquest dijous es reunirà per consensuar mesures de protesta contra l’increment de preus. “Volem mostrar el nostre més enèrgic i contundent rebuig a la política anunciada pel club amb motiu de la renovació d’abonaments. Creiem que és una política errònia en el fons i en la forma, i afecta de manera molt negativa econòmicament i socialment les nostres penyes i els seus socis”, va afegir la Penya Aliança Perica en un comunicat conjunt amb d’altres penyes. Entenen que es pugui apujar el preu dels abonaments, però puntualitzen que els augments haurien de ser “progressius i adequats a la realitat del club”. La mesura, diuen, pot comportar “una inevitable pèrdua de socis i la possibilitat de posar en risc alguns serveis d’autocar”.

El Col·lectiu Blanc-i-blau Roger de Llúria també ha exposat les seves queixes: “En què pensen els dirigents del club quan plantegen aquest no gens menyspreable augment en els preus dels abonaments quan venim d'una temporada que desitgem oblidar com abans millor, en què s'han trencat moltes il·lusions, en què hi ha hagut una important deserció a les graderies, en què s'ha traspassat el jugador referent (Gerard Moreno), en què encara s'anuncia la marxa de jugadors importants”.

Més cars que al Sánchez Pizjuán

Els preus que ha presentat l’Espanyol situen el club, en algunes zones, com un dels més cars de la Lliga. Agafant l’exemple de la tribuna inferior (el que a la majoria de camps és l’equivalent a la graderia inferior del lateral), dels 11 clubs que ja han presentat la campanya d’abonaments de Primera per a la temporada 2018-19, l’Espanyol té el tercer preu més alt a la zona: 625 euros per a un carnet adult que renovi. Només el superen els 855 de l’Atlètic i els 720 del València. Supera en més de 100 euros els 530 de l’Alabès, els 512 del Celta, els 475 del Sevilla (que disputa competicions europees habitualment), els 425 del Betis –que no inclou l’Europa League en aquest paquet–, els 410 del Girona i els 380 del Llevant. Leganés (265) i Getafe (240) tenen els preus més assequibles de moment en aquesta ubicació.