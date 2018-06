Els 14 acusats pels incidents del derbi del 2014 no aniran a la presó

Els 14 seguidors espanyolistes acusats per incidents en el derbi a Cornellà-El Prat entre l'Espanyol i el Barça de la temporada 2013-14 no hauran d'ingressar a la presó. Aquest dimarts s'ha sabut la sentència del jutjat d'instrucció número 1 de Cornellà de Llobregat, i que ha sigut pactada amb la fiscalia: penes de dos anys –que no comporten presó– a canvi de no delinquir durant els pròxims tres anys. A més, se'ls prohibeix acostar-se a l'estadi durant el mateix període i el pagament de 1.500 euros que ja han abonat, segons ha avançat 'Pericosonline'. Fonts del club han exposat a l'ARA que l'entitat "respecta les decisions judicials i no emet valoracions sobre sentències, perquè és una casa de concòrdia".

Inicialment, les peticions de la fiscalia i la Generalitat de Catalunya, que es va personar com a acusació particular, va demanar penes d'entre 6 anys i mig –Generalitat– i vuit i mig –fiscalia– per als 14 acusats, socis i aficionats de l'Espanyol que es van enfrontar als Mossos d'Esquadra tant a l'interior com a l'exterior de l'estadi. Els incidents van provocar algunes lesions a agents de la policia, que en alguns casos van requerir la baixa. Els serveis de seguretat del club van identificar 14 acusats, que no tenien antecedents, gràcies als enregistraments de les càmeres del camp. S'enfrontaven a acusacions de delicte per desordre públic, danys i atemptat contra l'autoritat amb l'ús d'instruments perillosos i delicte lleu de lesions.

Els incidents van produir-se quan un grup d'aficionats blanc-i-blaus van respondre als crits de celebració d'un seguidor del Barça situat a la zona Corporate, i van provocar incidents dins i fora de l'estadi.