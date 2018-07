Rufete, nou director de futbol professional de l'Espanyol

Francisco Joaquín Pérez Rufete (Benejússer, Alacant, 20/11/1976) és el nou director de futbol professional de l'Espanyol. El tècnic alacantí signarà per tres temporades per liderar la direcció esportiva del primer equip masculí. 80 dies després del cessament de Jordi Lardín, l'Espanyol torna a tenir una figura en l'àrea esportiva entre Òscar Perarnau i Rubi.

Rufete serà l'encarregat de gestionar tots els assumptes esportius relacionats amb la plantilla professional de l'Espanyol. En concret es responsabilitzarà de les altes, les baixes, l'àmbit contractual i de negociació, el seguiment del dia a dia pel que fa a preparació i competició, l'avaluació i el seguiment del rendiment esportiu dels jugadors i tècnics. A més a més, el director de futbol professional treballarà en equip amb la secretaria tècnica i la coordinació del futbol base, especialment pel que fa a l'Espanyol B i als equips juvenils. De la mateixa manera que la resta de responsables esportius, Rufete dependrà de la direcció general esportiva del club, exercida per Òscar Perarnau.

El nou director de futbol professional havia pogut tornar a l'Espanyol el 2012, ja que era el designat, conjuntament amb Raúl Tamudo, per Sergi Oliveró, candidat a les eleccions a la presidència d'aquell any. La seva candidatura, però, no va prosperar, i Rufete no va poder ser espanyolista. La setmana passada va viatjar a la Xina per reunir-se amb Chen Yansheng, amb qui va compartir impressions i, alhora, va tractar el projecte blanc-i-blau.

Cal destacar que Rufete, jugador espanyolista entre els anys 2006 i 2009, ja té experiència als despatxos. Des del 25 de novembre del 2013 i fins a l'1 de juliol del 2015 va ocupar el càrrec de mànager general esportiu del València Club de Futbol, on va ser el màxim responsable de la planificació esportiva de l'entitat. A l'Espanyol hi arriba després de la seva experiència com a entrenador a la UE Eivissa.

Com a futbolista, Rufete, que va ser internacional espanyol, va jugar, entre d’altres, al Màlaga, el València i l'Espanyol, on va deixar grans records en els 74 partits oficials que va disputar com a perico, per exemple formant part de l’onze titular de la final de la UEFA del 2007 a Glasgow. Va acabar retirant-se a l'Hércules.

Rufete serà presentat oficialment aquest dijous a les 12 h a l'espai d'atenció a la premsa de l'Hotel Vall d'en Bas, seu de l''stage' de pretemporada del primer equip a la Garrotxa, amb accés limitat per als mitjans acreditats oficialment pel club.