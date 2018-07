Gerard Moreno: "No era el comiat que volia"

Gerard Moreno ha trencat el seu silenci sobre la seva sortida de l'Espanyol. Gairebé un mes i mig després de tancar el seu traspàs al Vila-real, l'atacant perpetuenc ha concedit una entrevista a RAC1 durant la concentració de pretemporada del Vila-real a Navata. "Estic molt agraït a l'Espanyol, però m'hauria agradat sortir del club d'una altra manera". El davanter reconeix que li hauria agradat acomiadar-se de l'afició: "No era el comiat que volia. Quan es va concretar la venda, estàvem parlant de fer una roda de premsa per acomiadar-me. Alguns dels actuals dirigents em donaven suport, i em va saber molt greu que no em deixessin. Hi havia una persona que potser no li interessava que jo sortís a fer una roda de premsa, però no li guardo rancor, és una cosa passada". El davanter ha qualificat de "fred" el seu comiat, anunciat únicament a través de les xarxes socials, i ha lamentat que molta gent critiqués aquestes formes: "Molts no entenien la meva manera de sortir, però no vaig poder fer-hi gaire més. Jo era el primer que volia fer una roda de premsa. Estimo molt la gent de l'Espanyol, i no tinc rancor ni estic ressentit".

Moreno se sent "decebut amb algun gestor que hi ha ara", però ha intentat "girar full i mirar el futur amb optimisme". Sobre el seu pas per l'Espanyol només ha tingut paraules d'elogi: "Sentir la seva samarreta és una sensació única, molta gent vol tornar al club. Em quedo amb les coses positives, els companys, els tècnics i l'afició". L'atacant groguet ha tingut elogis pel seu substitut a l'Espanyol, Borja Iglesias: "He parlat amb ell un parell de vegades i estic encantat que estigui al club. El conec. A part de ser un gran futbolista que donarà grans alegries, té gol, entrega, qualitat, però sobretot és la persona, fantàstica, no només amb la gent, també al vestidor. No crea problemes, és un jugador d'equip. Jo m'alegraré molt dels seus èxits i dels seus gols. Li vaig dir que el cuidaran molt bé i que l'estimaran molt. Segur que està encantat pel tracte que rep".

Del seu pròxim repte amb el Vila-real ha comentat la fita per la qual lluitaran, que no és altre que disputar la màxima competició europea: "La Champions és un objectiu difícil, però hi lluitarem. Hi ha jugadors molt bons al Vila-real". Moreno, que tornarà a viure a la mateixa zona de Castelló on ja va viure en la primera etapa al club, ha apuntat que tornar al Vila-real és fer-ho a la seva segona casa: "Conec gairebé tothom de l'equip. Molts jugadors de la meva primera etapa al club continuen, per això l'adaptació no ha sigut difícil. Estic encantat de coneixe'ls ja a tots i seguir creixent".