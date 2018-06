Reestructurar la plantilla després de dos anys d'excessos

Dos anys d'excessos en fitxes elevades que no han anat acompanyades del rendiment esportiu previst –és a dir, la classificació europea–, juntament amb les restriccions econòmiques del govern xinès a Rastar Group han obligat a l'Espanyol a refer el camí traçat i tornar a començar. O, el que és el mateix, a reestructurar la plantilla per adequar-la a una situació econòmica més acostada al moment actual del club. Tenir compromesos prop de 59 milions dels 60,97 permesos per la Lliga en salaris esportius –la xifra equival al 78% del pressupost– és "una bogeria", segons l'actual director general esportiu, Roger Guasch, que va anticipar que calia rebaixar aquesta xifra fins aproximadament la meitat del pressupost. És a dir, entre 40 i 50 milions. A hores d'ara, els milions en salaris compromesos són uns 52.

La primera sortida, de Quique Sánchez Flores, va permetre a l'entitat estalviar-se la meitat de la seva fitxa (prop d'1,5 dels 2,5 milions que hauria cobrat el curs vinent), que serviran per pagar el primer any de Rubi. A causa de la indemnització que va rebre el tècnic madrileny l'estalvi és pràcticament mínim aquest curs (prop de 0,5 milions), encara que serà més gran el curs vinent.

Però on més s'està notant la reestructuració és en els jugadors. Amb les vendes de Gerard Moreno i Marc Navarro, i la rescissió del contracte de José Manuel Jurado, l'Espanyol s'estalviarà uns altres 6,5 milions d'euros, que hauria hagut de pagar la temporada vinent. En els casos de Carlos Sánchez, Pau López i Jairo Morillas, com que acabaven contracte aquest 30 de juny, l'entitat no s'estalvia res per la seva marxa.

Un dels que deixarà l'entitat pròximament, Roberto Jiménez, té una fitxa aproximada de 2 milions nets, que s'afegiran als 7 anteriors. Jiménez és un dels jugadors que cobrava més d'una plantilla que, segons un portal especialitzat en dades econòmiques de l'esport, té un salari mitjà d'1,27 milions d'euros bruts per jugador per a la temporada 2017/18. L'estiu passat, nou dels 25 jugadors de la plantilla del primer equip estaven per sobre dels dos milions bruts, i dos d'ells superaven els tres milions, uns salaris que van esgotar el pressupost per fitxar, ja que no es van produir algunes vendes desitjades. Sense Javi Fuego, Gerard Moreno, Jurado i Roberto –quan es faci oficial la seva sortida–, l'Espanyol s'estalviarà quatre dels nou principals sous. Hernán, Álvaro, Piatti, Diego López i Baptist ão són ara mateix les fitxes més elevades que resten a la plantilla, i no seria descartable que algun dels tres primers també sortís del club aquest estiu. En el cas d'Aarón, l'estalvi de la fitxa, si acaba marxant al Benfica al juliol (així computarà en l'exercici 2018/19), no serà tan important, però, en canvi, el seu traspàs sí que permetrà reinvertir la meitat en nous reforços i un 40% a eixugar deute.

Cimera clau a la Xina

Reorganitzar la massa salarial és un dels reptes que li ha tocat assumir a Òscar Perarnau en del seu retorn. La seva política és clara: moderació en les fitxes per evitar tornar a viure al límit i no tenir marge econòmic per a fitxatges. Però reduir els salaris no necessàriament implica reduir els objectius. Per a això caldrà encertar en els reforços, un fet que no s'ha donat en bona part de les últimes operacions.

Per no repetir els mateixos errors, hi ha prevista per a aquest cap de setmana a Guangzhou una cimera amb Chen Yansheng del nou tècnic, Rubi, juntament amb Perarnau i Guasch. En la trobada es concretarà la planificació per a la pròxima temporada: s'acabaran de definir les sortides i s'avaluaran les possibles incorporacions que permeti l'economia blanc-i-blava. La reunió servirà, a més, perquè Rubi conegui personalment Chen, que va marxar a la Xina unes setmanes abans de l'anunci oficial del nomenament de l'actual entrenador espanyolista.

Deloitte liderarà la transformació digital

El club espanyolista ha posat en marxa un procés de transformació digital de l'entitat amb la col·laboració de Deloitte. D'aquesta manera, l'Espanyol pretén potenciar les diverses àrees de manera transversal i unificada. L'assessorament de consultoria de Deloitte contribuirà a l'objectiu d'aconseguir una presència de marca del club en l'entorn digital que ofereixi a la societat múltiples vies d'informació, gaudi i consum en relació a l'Espanyol i el sentiment blanc-i-blau.

L'entitat perica, assessorada per l'equip de Deloitte Digital, traçarà un full de ruta que englobi l'estratègia digital del club per tal d'augmentar l'experiència del consumidor, la fidelització dels socis i simpatitzants, el desenvolupament de línies de negoci com el comerç electrònic, l'engagement digital, l'esponsorització de continguts o la monitorització del big data.

Fruit d'aquest acord amb Deloitte Digital, l'entitat vol potenciar la seva transformació digital i aconseguir major difusió social i corporativa. D'aquesta manera, es buscar dotar el club d'eines, canals i entorns digitals que puguin facilitar un salt qualitatiu a tots nivells que enforteixi el vincle amb tots els seus seguidors, així com amb el conjunt de la societat del nostre entorn i a nivell global.