Rubi: "Empatant mai estic satisfet, però ho hem donat tot"

En la seva estrena a la banqueta de l'Espanyol, Rubi ha valorat positivament l'empat aconseguit a Balaídos (1-1). "Ha sigut un partit igualat, amb alternatives per a tots dos equips. Empatant mai estic satisfet, però ho hem donat tot", ha reconegut el preparador maresmenc, que ha celebrat haver vist "jugades trenades", sobretot un cop "Roca ha anat adquirint protagonisme, que s'han anat veient coses". El tècnic ha defensat que l'equip, tot i defensar una proposta "valenta i arriscada, està preparat per proposar en atac i defensar".

Rubi ha explicat que si bé el Celta ha sigut "millor al principi" i ha fet "córrer" l'Espanyol, el seu conjunt ha marcat quan estava "bé". Sobre l'empat, ha comentat que es tracta d'"un gol de mala sort". Rubi, malgrat tot, ha destacat la bona actuació defensiva: "Estic bastant content amb el que hem fet en defensa: tret d'algun moment concret, no tinc sensació de gaire patiment". A més, el preparador blanc-i-blau ha puntualitzat que els ha faltat una mica de "frescor per pressionar" contra un rival "amb molt de talent en atac".

El tècnic també ha parlat d'un dels seus homes, Darder: "És un jugador especial, no el deixaré relaxar perquè vull que doni el màxim. Quan la pilota passi per ell, l’Espanyol generarà". Del balear també ha comentat: "Quan la pilota passa per ell, l'equip sap que passaran coses. Se'ns obre la llum en atac, per a nosaltres és fonamental que comenci exigint-se. Sap que ha de donar més".

Rubi també ha valorat positivament les pauses pel VAR i per refrescar-se: "No ens molesta que l’àrbitre aturi el partit per consultar, és en benefici del joc".