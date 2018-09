Rubi: "Vull evitar que els jugadors pensin que és normal perdre al Bernabéu"

Rubi ha tornat a demostrar que no és, ni de molt, un tècnic gens conformista. El preparador de l'Espanyol ho ha evidenciat deixant clar què no vol que passi aquest dissabte al Santiago Bernabéu: "Vull evitar que els jugadors pensin que és normal perdre aquí, o que els facin algun gol o jugada espectacular, perquè són jugadors molt bons". Rubi ha confessat que no signa l'empat, i ha avançat que vol que el seu equip "doni guerra i surti amb molta confiança". "Anem amb la bandera de la il·lusió, però cal acompanyar-la amb un plantejament perfecte i tenir molta eficàcia. Intentarem que hi hagi partit. Competir el màxim de minuts per endur-nos els tres punts", ha desenvolupat el maresmenc.

L'entrenador maresmenc ha reconegut que és complicat fer mal al Madrid al seu camp, però ha anticipat que intentarà buscar "coses noves" per intentar fer mal amb algun "factor sorpresa". Preguntat per si la plantilla arriba amb un excés d'eufòria, ha deixat clar que no: "Més que sobreexcitació, veig molta confiança. Arribem en un moment molt òptim per a un partit de tanta dificultat. És un dia en què podem intentar competir a bon nivell". El tècnic ha matisat que mai és un bon moment per enfrontar-se al Reial Madrid perquè els blancs "mai poden permetre's perdre o empatar, sempre tenen l'exigència del resultat".

Rubi tindrà una baixa sensible per a aquest partit, la de David López, que fa dies que arrossega molèsties. "Tinc molta confiança en els quatre centrals. Dins del dolent de no tenir-lo, aquestes coses ens poden sortir bé si reactivem algun company que ve jugant menys", ha reivindicat el tècnic. En el lloc del santcugatenc entra a la llista Óscar Duarte, recuperat d'uns problemes físics. L'altra novetat és el jove del planter Adrià Pedrosa. Pipa i Álex López són baixa. L'equip espanyolista viatjarà a Madrid aquest dissabte al matí.