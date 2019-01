Rubi: "Potser d'aquí un mes tornarem a dir que Rubi és un gran entrenador"

Tot i les vuit derrotes en nou jornades de Lliga, per a Rubi el seu lloc de feina no corre perill. Al tècnic de l'Espanyol no li sorprèn que es parli del seu càrrec mesos després de ser considerat un dels entrenadors de moda de la Lliga: "No em sorprèn perquè conec el futbol i potser d'aquí un mes tornarem a dir que Rubi és un gran entrenador. És la meva mentalitat. Per això en el seu moment deia que no volia floretes quan les coses anaven bé, ara he d'acceptar les crítiques". El tècnic espanyolista ha negat que se la jugui en el pròxim partit, i ha defensat que està "perfecte".

El preparador maresmenc considera que, aquest 2019, el seu equip no passa per una mala ratxa: "Cada cop que perdem ens pesen les sis derrotes de l'any passat, però en el 2019 portem dues victòries, dues derrotes i un empat; jo aquella ratxa la tinc totalment oblidada, i crec que hem entrat en una dinàmica de resultats que m'agradaria que fos millor". Les baixes en defensa obliguen a canviar les prioritats del club en aquest mercat hivernal, si bé el tècnic no ha volgut donar pistes de quines posicions intentaran reforçar: " La direcció esportiva treballa en alguna possible incorporació, però no faré res públic. Naldo és molt professional, soc optimista per reduir terminis i entenem que David i Duarte no seran gaires setmanes més de les previstes".

Sobre si veu en la Copa una competició capaç de capgirar la mala dinàmica de l'equip, Rubi ha assegurat que "el vestidor té moltíssimes ganes de jugar l'eliminatòria contra el Betis i després el partit del Madrid". El preparador blanc-i-blau ha reconegut que "calia fer autocrítica quan es fa un mal partit", però ha deixat clar que ja miren els pròxims enfrontaments. "No pensem sortir afectats pel dia de l'Eibar per entregar una eliminatòria que tant hem treballat".

Sobre l'eliminatòria contra el Betis, ha comentat que veu un partit diferent del que van viure a la Lliga, també a Cornellà-El Prat, encara que ha reconegut que li pot servir per "agafar referències i conclusions en l'aspecte tàctic". El seu objectiu, per al partit d'anada, "no encaixar".