Rubi: "Fem tot el millor i tot el pitjor que es pot fer en un partit”

Abans d'afrontar el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei davant del Vila-real, Rubi ha reconegut que passen per una fase on els estan penalitzant força les "errades individuals". El tècnic ha reconegut que no està satisfet amb la desena posició, i que treballen per corregir errades que els han costat un peatge força car en els últims mesos de competició.

Preguntat per les faltes de concentració de l’equip, i que han costat diversos gols, ha reconegut que “normalment els gols sempre venen acompanyats d’una errada, i si hi ha una errada hi ha un punt de concentració, però és complicat que en un moment concret no hi hagi una baixada de concentració”. El tècnic, això sí, s’ha mostrat dolgut pel fet que aquesta davallada en la concentració es produís, en el partit contra la Reial Societat, a l’inici del duel. “Trobo més lògic, pel cansament i per les situacions que has defensat, que passi al final. Ho hem parlat amb els jugadors, intentem que no passi més”.

El preparador maresmenc ha defensat que el balanç en aquesta primera volta “és bastant positiu”. “Hem arribat un cos tècnic nou, amb una idea de joc que està clar que s’està implantant en temps rècord. Hem tingut una rebaixa en el nombre d’efectius, però poc a poc estem fent créixer els nanos, els que ja hi eren i els que han vingut de Tercera. Hem promès a l’afició que no s’avorriria, en això estic satisfet”. En referència sobre la situació a la classificació, Rubi ha deixat clar que no està “especialment content” pel fet d’anar desè, una posició “normal”. Pel que fa al marge de millora, el tècnic espanyolista ha explicat que creu que estan fent “tot el millor i tot el pitjor que es pot fer en un partit”. “Entenc que qualsevol aficionat que ens veu pugui estar orgullós per moments, i que en un mateix partit es posi nerviós per haver mostrat dues cares”, ha afegit.

El tècnic de l’Espanyol ha insistit que en els últims entrenaments estan posant especial èmfasi en “les centrades laterals i jugades a pilota aturada”. Rubi, això si, ha reconegut que hi ha fases de la temporada on sovint els jugadors cometen “més errades individuals de les habituals”, una situació que està patint el seu equip. El preparador blanc-i-blau també ha parlat al vestidor sobre la “regularitat mental” que necessiten els equips que juguen cada tres o quatre dies, en diverses competicions. “Hem de ser de ferro. Si guanyes, no hi ha ni un segon per l’eufòria, i si perds, t’has de treure de sobre l’efecte mental de la derrota, sinó no estàs preparat per competir. L’equip ha agafat bé aquest missatge. Hem deixat enrere mentalment l’última derrota després de corregir els errors”, ha apuntat.

Rubi ha deixat clar que dins del vestidor busquen una “satisfacció” que ara no tenen a causa dels mals resultats. “Pel que fa a línia de joc, si pulim les errades individuals, millorar una mica a pilota aturada en defensa i alguna centrada lateral, estem fent les coses bé”, ha defensat. Qüestionat si es veurà un Espanyol farcit de reserves, Rubi ha preferit guardar les cartes: “Hi haurà algun canvi, perquè hi ha jugadors que encara estan cansats de dilluns. Però sobretot perquè hi ha jugadors que penso que s’ho mereixen”.

Rubi també ha parlat sobre l’estat de Mario Hermoso, un puntal en defensa a qui li queda molt poc per reaparèixer sobre els terrenys de joc. “Ahir l’evolució era molt positiva, si avui ha anat bé, podria estar amb el grup en el pròxim entrenament”, ha comentat. El tècnic blanc-i-blau també s’ha referit a un altre nom propi que ha disparat força nerviosisme en les últimes hores entre l’afició, un Borja Iglesias a qui segueixen alguns clubs anglesos. “Ell està centrat totalment en l’equip, el que volem, si podem, és ajudar l’equip, no debilitar-lo. Borja és periquito, com a mínim, fins acabar la temporada, i potser més, perquè té contracte”, ha comentat.

Sobre el Vila-real que espera, Rubi ha explicat que imagina que si al primer partit van apostar per canvis, en la tornada faran algun onze similar. “És un equip que basa molt el seu joc en competir fort, en estar a sobre del rival. A l’anada els va funcionar bé per les bandes, espero un joc similar”, ha sentenciat.