David López: "He perdut el respecte i l'admiració per Stuani"

La polèmica que va sorgir arran de l'últim partit entre l'Espanyol i el Girona encara cueja entre alguns dels seus protagonistes. Al club blanc-i-blau hi ha un gran malestar per l'actitud de Cristhian Stuani, que, després d'haver-li trencat el nas a David López la temporada passada, en l'últim partit va reincidir amb un cop de colze a la cara que el va fer sagnar del nas, i que ha tingut resposta per part del santcugatenc: "He vist l'acció mil vegades repetida i tinc clar que és agressió. Em costa dir-ho, però té intenció de fer-ho. Sap on soc, em té agafat i és una acció perillosa, temerària. Mai pots deixar anar el colze enrere. M'ha passat quatre vegades en tres partits amb ell i ja no em serveix el seu discurs de noblesa, ja em va trencar el nas", ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa.

El central ha anat més enllà i ha criticat la seva actitud i reconegut que ja no pensa el mateix del davanter que havia sigut company seu a l'Espanyol anys enrere: "No soc burro, és una falta de respecte a un professional, company de professió i excompany d'equip. Per aquest tipus d'accions li he perdut el respecte i l'admiració. Sé que és competitiu, que va fort i que et pots emportar un cop... vaig arribar a casa enfadat, però quan vaig veure la jugada a la televisió em vaig enfadar molt més". Instants abans David López l'havia felicitat pel seu "alt nivell", per "ser el màxim golejador de la Lliga i pel triomf".

El central espanyolista ha carregat contra el VAR: "És increïble que no revisés l'acció. La primera vegada que ho vaig veure em vaig adonar que era agressió". Sobre el sistema del videoarbitratge ha assegurat que "ha servit per fer justícia, però és una eina que s'ha de perfeccionar". El defensa també ha criticat la impunitat arbitral amb què ha jugat Stuani: "Si ets jugador i fas això, i t'ho permeten, ho tornaràs a fer. El dia que li treguin una targeta vermella potser s'ho pensarà".

A propòsit de si s'hi tornaria, el defensa ha estat rotund: "La meva manera de ser no és aquesta. M'han preguntat moltes vegades per què no li vaig tornar el cop. Potser m'hauria quedat més tranquil, però podria haver perjudicat l'equip".