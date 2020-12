Les rebequeries de Suárez posen en dubte l’autoritat de Simeone

El derbi de dissabte a Valdebebas entre el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid deixa molts noms propis sobre la taula. Zinedine Zidane i els seus homes representen la cara. Van sortir de l’enfrontament de la ciutat esportiva blanca molt refermats després de culminar una setmana perfecta: victòria al Pizjuán contra el Sevilla, classificació per als vuitens de final de la Champions i tres punts contra el líder de la Lliga. La creu se l'emporta l'equip matalasser, i en concret algunes actituds que qüestionen l'autoritat de l'alma mater del projecte, Diego Pablo Simeone. Una enfoca Luis Suárez, que des de la seva presentació estel·lar amb l'Atlètic –dos gols i una assistència contra el Granada– ha anat perdent perdent arguments per mantenir un lloc a l'onze del Cholo.

Un cop va superar el covid que va frustrar el seu retrobament amb el Barça, l'uruguaià ha sigut més notícia per la seva disconformitat a l'hora de ser substituït que per la seva aportació al joc col·lectiu. Només va entendre que l'entrenador el canviés el dia que tornava als camps davant del Valladolid. La cosa es va tòrcer a Salzburg, a la Champions, on Simeone va substituir-lo al minut 63. Suárez no va compartir la decisió, va llançar les canyelleres a la graderia i es va passar la resta de partit, clau per als interessos del seu equip a Europa, negant amb el cap i rondinant entre dents. Un malestar que es va repetir, aquest cop amb un somriure irònic, al minut 73 del derbi madrileny, en què Luisito va tenir una actuació molt poc lluïda.

Llorente, Joao Félix i Saúl

L’uruguaià, acostumat a jugar-ho tot amb el Barça igual que Messi, encara no ha aconseguit fer-se intocable en un equip, l'Atlètic, en què ningú ho és excepte Simeone. No acaba de pair el fet d'haver de sortir del terreny de joc quan les forces li fallen a l'hora de pressionar i no s'està de manifestar-ho. El problema és que les seves reaccions estan creant tendència en un equip poc acostumat a aquests detalls. I és que després de les queixes de Suárez hi ha hagut rèpliques d'altres jugadors de l'equip com Marcos Llorente, Jo ão Félix o Saúl Ñíguez. Tot i que Simeone vol treure ferro a l’assumpte de portes enfora, la realitat és que tanta desconsideració qüestiona la seva autoritat. De Suárez dependrà tornar a ser un jugador important. De moment, porta cinc gols poc rellevants a la Lliga i segueix amb la seva particular sequera a Europa.