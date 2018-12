La recaptació de l'Oxfam Intermón Trailwalker 2019 ja supera els 50.000 euros

L’Oxfam Intermón Trailwalker, que se celebrarà a Girona els dies 6 i 7 d’abril i a Madrid el 8 i 9 de juny, ja està escalfant motors. Ara per ara, la recaptació aconseguida de cara a l’edició del 2019 ja ha superat els 50.000 euros, en gran part gràcies al compromís d’empreses i particulars que ja han començat a recaptar fons.

Per a l’edició del 2019, Oxfam Intermón vol que el Trailwalker arribi als 600 equips inscrits i a les 2.400 persones entre les edicions de Madrid i Girona. Això suposaria una recaptació de, com a mínim, 800.000€. Els equips que vulguin participar a la Trailwalker han de recaptar 1.500 euros, per convertir-se així en ambaixadors d’Oxfam Intermón per un dia.

Oxfam Intermón anima a tothom a participar a la Trailwalker: particulars, empreses, mitjans de comunicació, organitzacions civils, etc., per, d'aquesta manera, poder recaptar fons per a programes com els que estan relacionats amb el sanejament i la gestió de l’aigua en països com ara el Txad o Burkina Faso.

La disciplina 'trailwalker' té els seus orígens en un entrenament militar del destacament de l’exèrcit britànic a Hong Kong: completar un recorregut de 100 quilòmetres en un temps limitat, en equip i en un terreny irregular. Des que Oxfam Worldwide va començar el Trailwalker el 1981, milers de 'trailwalkers' d’arreu del món han caminat més de 3 milions de quilòmetres i han recaptat més de 20 milions de dòlars en un total d’11 països: Austràlia, la Xina, el Regne Unit, Nova Zelanda, Bèlgica, el Japó, França, Irlanda, l'Índia i Espanya.

Les inscripcions es poden realitzar aquí.