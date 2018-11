A remolc per haver nascut l’últim trimestre

Si has nascut en l’últim trimestre de l’any i no tens un físic gaire potent, tens menys possibilitats d’arribar a l’elit del futbol. Si més no, a Espanya. Aquesta és la conclusió a què es pot arribar si s’analitzen les dates de naixement de les principals plantilles de la Lliga. Al Barça, el 43% dels jugadors són nascuts al primer trimestre de l’any i només han nascut més enllà del setembre Umtiti i Vermaelen, que són del 14 de novembre, i Semedo, que justament avui, 16 de novembre, fa anys.

El cas del Barça és el més extrem, però en la resta de clubs també hi ha més jugadors nascuts al començament de l’any que al final. El Girona té quatre jugadors nascuts l’últim trimestre (Seydou Doumbia és del 31 de desembre), i l’Espanyol i el Madrid en tenen cinc. La proporció no té res a veure amb els naixements de la població catalana i espanyola, que segons les dades que l’Institut Nacional d’Estadística té recollides entre el 1975 i 2017, es reparteix de manera equilibrada. Per tant, no hi ha una justificació social. Respon, més aviat, a paràmetres propis de la competició.

De fet, les dades de l’última dècada mostren que aquest desequilibri no és una excepció d’aquesta temporada, sinó que és habitual. Des del 2008, tant Barça com Espanyol, Girona i Madrid superen el 30% de jugadors nascuts al primer trimestre, mentre que els nascuts a la segona meitat de l’any no arriben al 45%. I si es retrocedeix més enllà en el temps i es repassa la base de dades històrica des de l’inici de la Lliga -el curs 1928-1929-, s’aprecia un fet destacat: després de dècades de normalitat, amb efectes generacionals canviants, arriben els anys noranta i es comença a veure un avantatge cada cop més pronunciat per als jugadors nascuts a principis d’any. Des de la temporada 1986/87, el Barça no ha tingut cap plantilla amb més jugadors nascuts en la segona meitat de l’any.

La captació al futbol base

El canvi coincideix amb l’estructuració i professionalització del futbol base, un fet que ha acabat afectant els processos de selecció de jugadors en edats inicials. “Les dades s’expliquen pel treball físic, que cada cop pesa més en el futbol modern -explica el representant Júnior Minguella-. Els planters dels clubs importants es mouen pel físic i per la necessitat d’un rendiment immediat. En molts casos no hi ha paciència per donar temps al desenvolupament del talent”. Costa donar calma al procés formatiu en un entorn cada cop més salvatge, més lligat als resultats.

Al futbol base, la tendència augmenta. Per exemple, del volum total de jugadors al planter del Barça, el 84,6% són del primer semestre. En alguns equips, com en categoria aleví, el percentatge és fins i tot superior. “En captació, l’únic que mirem és l’any de naixement per saber en quina categoria farem la incorporació, i molts cops no sabem de quin mes és un jugador fins que no li tramitem la fitxa”, diu Marc Serra, tècnic de l’aleví A i coordinador del futbol 7 blaugrana. No és, per tant, un criteri que es busqui. És el que es troba. “En jugadors de sis, set o vuit anys, deu mesos de diferència es noten molt. No és només un aspecte físic, és coordinatiu, de força, de ser més viu”, exposa. La selecció acaba sent natural i ve donada pels primers filtres que es fa al club del poble, que potencien el jugador que té més avantatge. Habitualment, el més gran en edat. “La mesura de la Federació Catalana de Futbol d’obligar que tothom jugués dos quarts ajuda a donar opcions a la resta”, afegeix.

Tot i així, el nou segle manté aquesta inèrcia, que també ha influït en la generació que més èxits ha donat al Barça. En 15 dels últims 18 anys, els nascuts el primer semestre han representat més del 60% de la plantilla. No són casos de jugadors especialment poderosos físicament però sí cognitivament (Messi, Iniesta o Xavi, per exemple), i coincideix que tots han nascut abans del juny. Només Busquets és del segon semestre de l’any, tot i que frega l’altra meitat. És del juliol. Dels que pugen, crida l’atenció que estiguin sonant, sobretot, els noms de Carles Aleñá (5 de gener), d’Abel Ruiz (dia 28) o de Juan Miranda (dia 19).

Una dinàmica que preocupa la FIFA

La tendència fa anys que preocupa la FIFA, el màxim organisme del futbol mundial. L’Observatori de Futbol CIES va presentar el 2015 un informe sobre l’efecte relatiu de l’edat, que considerava “un seriós problema al futbol”, basant-se en el fet que gairebé el 57% dels jugadors que arriben a dalt de tot han nascut durant els primers sis mesos de l’any. Del gener hi ha un 11% de futbolistes a les plantilles professionals; del desembre, la meitat (5,9%). La solució que va implantar Anglaterra, que divideix les categories entre gener i agost i a partir del setembre, tampoc ha resolt la qüestió, perquè sempre es troba un primer trimestre particular. La selecció que Southgate va portar al Mundial, per exemple, tenia 9 dels 23 convocats nascuts entre setembre i desembre. És l’inici del seu tall.

Com sempre, hi ha casos que desfan la norma. Dani García Lara n’és un exemple. Nascut el 22 de desembre, va trobar fórmules per anar passant els talls tot i tenir molts mesos de desavantatge respecte als companys de generació. “Tenir un any menys mai em va perjudicar. Tota la vida he jugat amb nois més grans que jo, el meu germà em treu dos anys i sempre jugava amb els seus amics, gairebé mai anava amb els de la meva edat”, explica. L’exdavanter del Madrid, el Barça i l’Espanyol recorda que va anar passant categories un any abans del que li tocava. Va debutar amb el club blanc amb 19 anys. Les seves raons són clares: “Físicament tampoc era superior, però se’m donava bé i tenia condicions i, sobretot, tenia molta il·lusió i moltes ganes de ser professional”. Venir d’una família humil creu que també hi fa molt. “Ara molts joves no s’apassionen tant amb el futbol i s’acaba notant. Sembla que hi han d’arribar però no fan l’últim salt”, conclou.

Demarcació, alçada i altres factors

L’excepció de Dani García Lara confirma una altra tendència: els nascuts en la segona meitat de l’any tenen més opcions d’arribar a l’elit si juguen de defenses o de davanters. La posició és, juntament amb l’alçada, la cama hàbil i el país d’origen, un dels quatre factors que també cal tenir en compte per avaluar les opcions de rendiment en funció de l’època de l’any en què han nascut els futbolistes. Per exemple, l’avantatge dels nascuts més aviat és més gran entre els migcampistes.

Així, les dades exposen que els nascuts més tard tenen més opcions d’arribar a l’elit quan són més alts que la mitjana de l’equip. Tenir aquest avantatge físic redueix el teòric desavantatge dels mesos de vida. També és remarcable com l’avantatge tècnic permet compensar la data de naixement, una realitat molt pròpia del mercat sud-americà, que té un segell molt personal en la captació del talent. El lloc de procedència és l’últim factor que pot marcar diferències, i es constata que entre els estrangers es redueix el desavantatge dels nascuts la segona meitat de l’any. Són els casos, sobretot, d’Umtiti i Semedo al Barça, o de Keylor Navas i Benzema al Madrid, que han desafiat la influència dels trimestres de naixement.