La renovació d’Àlex Granell, pendent dels últims serrells

Àlex Granell, si no sorgeix cap imprevist de magnituds considerables, seguirà sent un dels puntals del projecte blanc-i-vermell a Primera, ja que durant les pròximes hores està previst que es faci oficial la seva renovació. El seu cas és un dels més atípics que s’han vist en els últims temps en el món del futbol. Vinculat al Girona des dels 5 anys però descartat als 16, ha hagut d’ascendir meteòricament fins a tocar el cel després d’un llarg recorregut per les categories inferiors del futbol estatal. Si això ja va ser considerat poc menys que una fita, les paraules s’acaben quan, quatre cursos després d’haver tornat a casa, és un dels líders naturals, dins i fora dels terrenys de joc, de la primera experiència dels gironins entre els més grans. Granell s’ha convertit en un símbol. El seu rendiment en aquest tram inicial de temporada no ha passat desapercebut, i és una de les revelacions agradables del campionat. Tàcticament adaptat a l’engranatge gironí i a la metodologia de Pablo Machín, ha sigut titular des de la primera jornada del seu retorn i ha sumat 134 partits oficials, en els quals ha signat 11 gols. La ruptura d’aquest matrimoni era un aspecte que les dues parts volien evitar. Lligar-ho tot, però, no ha sigut fàcil. S’han viscut moments d’incertesa.

Minuts després de la remuntada contra el Madrid de finals d’octubre, la zona mixta de Montilivi escoltava les seves paraules: “Ningú del club s’ha posat en contacte amb mi o el meu entorn per iniciar una possible negociació. El meu desig és continuar a Primera Divisió. Si ho puc fer a Girona, molt millor; això és casa meva i hi estic molt a gust. Però la prioritat és seguir a l’elit, m’ha costat molt arribar-hi com per deixar-ho escapar. Contractualment, al gener soc lliure de parlar amb qui vulgui”. El missatge no deixava lloc als dubtes: Granell es feia valer. Quique Cárcel, que a l’estiu blindava Pere Pons i Portu i fa una setmana renovava Juanpe, encara no havia mostrat les seves intencions pel que fa a un futbolista que gaudeix del respecte i la confiança de Montilivi. El rellotge avançava perillosament. La seva situació contractual el feia un caramel molt llaminer per als possibles pretendents.

En una entrevista a l’ARA, feta a mitjans de novembre, Cárcel reconeixia obertament que les dues parts ja estaven parlant per intentar arribar a un acord que s’ha produït al cap de gairebé tres mesos de converses. “Hi ha una clàusula que, malgrat que és molt interpretativa, entenem que tindria validesa perquè continués amb nosaltres tot i que vull deixar clar que desitgem premiar el seu rendiment amb la renovació”. En l'última revisió contractual, ara fa dos anys, les dues parts van acordar incloure que si el Girona pujava durant la seva última temporada -és a dir, l’actual-, la renovació seria automàtica. Aquest apartat no es va fer efectiu l’estiu passat i aquí estava la controvèrsia, ja que l’entorn del jugador considerava que havia deixat de tenir validesa. Temptat per altres clubs però amb la incògnita de saber si lluny del seu hàbitat seria capaç de continuar oferint l’excels nivell actual, l’entrada del 2018 ha servit per apropar definitivament les posicions per a la tranquil·litat de l’afició blanc-i-vermella. Tothom hi ha posat de la seva part. Petits serrells separen l’acord de l'oficialitat, en la primera de les diverses operacions que el Girona donarà a conèixer en les pròximes setmanes.

Aday serà el següent i Zeca aterra a Girona

Aday Benítez serà el pròxim futbolista de la plantilla a ampliar un contracte que actualment finalitza el 2019. A l’horitzó espera Pedro Alcalá –ja s’entrena amb el grup-, que té l'acord molt a prop de fer-se públic. Quique Cárcel, però, no només treballa en les renovacions. Segons va publicar el mitjà ‘Globo Esporte’, Zeca ja és a Girona. El brasiler, lliure després de desvincular-se del Santos, podria signar els pròxims dies i convertir-se en el primer fitxatge del mercat d’hivern mentre s'espera el tan desitjat davanter.