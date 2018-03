El repte de jugar contra “el millor club d’Europa”

El Barça femení es prepara per afrontar un dels duels més exigents de la seva història. L’equip entrenat per Fran Sánchez juga demà el partit d’anada dels quarts de final de la Champions League contra el campió de les dues últimes edicions, l’Olympique de Lió, al camp de les franceses (18.45 h). “Juguem contra el millor equip d’Europa, però ho afrontem amb la màxima il·lusió -va dir el tècnic blaugrana en roda de premsa-. És el rival que ens ha tocat i ho hem d’afrontar així. Tot i que la resta d’equips estem alguns esglaons per sota del Lió, amb el temps la idea és arribar al seu esglaó. Ara l’objectiu és fer el millor partit possible i portar un bon resultat a la tornada”, va afegir el tècnic. I va advertir: “Són un equip amb jugadores de nivell físic i tècnic molt superiors als de les rivals contra les quals estem acostumades a jugar, però hem d’intentar adaptar-nos-hi”. L’any passat, el Barça va arribar per primer cop a la seva història a les semifinals de la Champions, on va caure contra el PSG, el gran rival del Lió a la lliga francesa.

“No tenim res a perdre, anirem a totes. Cada any anem creixent, i de vegades cal fer una passada enrere per fer-ne dues endavant”, va explicar Vicky Losada. “Sortirem al camp amb molta il·lusió. Elles jugaran amb molta intensitat, però nosaltres volem sortir a guanyar”, va afegir una Marta Torrejón que va deixar clar que serà clau “estar molt concentrades defensivament i aprofitar les ocasions; és un matx que s’espera amb moltes ganes”. Avui es juguen els partits d’anada de les eliminatòries entre el Manchester City i el Linköping suec i entre el Montpeller i el Chelsea. Demà també es juga l’anada de l’últim duel, entre les alemanyes del Wolfsburg i l’Slavia de Praga de la República Txeca.