La responsabilitat i el privilegi de l’escut

“És un privilegi lluir l’escut del Barça i tenim la responsabilitat de donar una bona imatge davant tot Europa”, deia en un discurs ple de maduresa el migcampista del juvenil A del Barça, Jandro Orellana, abans de fer les maletes cap a Nyon. En aquest indret de Suïssa ja hi ha el futbolista blaugrana de 18 anys que, juntament amb els seus companys, s’enfrontarà avui al Chelsea en la final four de la UEFA Youth League (18 h, Movistar Liga de Campeones).

L’objectiu del Barça passa per revalidar el títol de campions que va alçar la temporada passada i convertir-se en l’equip que més vegades ha guanyat la competició, creada la temporada 2013/14, precisament quan el juvenil blaugrana també es va endur el torneig. El partit contra el Chelsea en una semifinal a partit únic es pot llegir com una final anticipada: el conjunt anglès empata en el palmarès amb els blaugranes, perquè també han alçat el trofeu en dues ocasions (el 2015 i el 2016). “El matx contra el Chelsea és com una final. Però també hi són el Porto i el Hoffenheim, que va eliminar el Madrid. En aquest nivell, tot és a caixa o faixa”, va explicar el tècnic blaugrana, Denis Silva, esmentant els dos altres semifinalistes. Portuguesos i alemanys també juguen avui (14 h).

El fet de ser els vigents campions afegeix una càrrega de pressió extra al Barça, però el seu entrenador prefereix veure-ho com una motivació més: “El club mai ha aconseguit guanyar aquest títol de manera consecutiva. Per tant, ens ho prenem com un repte”. Silva també destaca el bon moment de l’equip, malgrat no haver-se pogut proclamar campió del grup III de la Divisió d’Honor, però havent fet un bon tram final del curs: “L’equip té molta il·lusió. Ha lluitat molt per arribar fins aquí i és just ser-hi. Hem estat a un nivell molt alt i els reforços del Barça B ens donaran experiència”. Mingueza, Monchu, Guillem i Miranda seran un reforç de luxe.

Rosanas, la il·lusió del primer cop

L’experiència, per curta que sigui, és un element determinant en aquesta competició, sobretot per al Barça, que sovint s’ha d’enfrontar a juvenils molt més físics, com és el cas del Chelsea o com va ser el rival als quarts, l’Olympique de Lió, a qui van derrotar 3-2 amb un gol de penal al temps afegit. “Fa deu anys que soc a la casa i per a mi és una gran alegria poder ser aquí”, explica el lateral dret Sergi Rosanas, que debutarà a la final four de la UEFA Youth League, la Youth com ells l’anomenen. “És un partit especial, però estem acostumats a tenir pressió: som el Barça, el club amb el millor planter del món”, remata Rosanas ple d’il·lusió.