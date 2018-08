Es retira Manu Ginóbili, una llegenda de la NBA

"Amb una gran barreja d'emocions els explico que he decidit retirar-me del bàsquet". Així ha anunciat Manu Ginóbili que deixa la pràctica del bàsquet professional. L'escorta argentí plega als 41 anys després de 16 anys als San Antonio Spurs, on s'ha convertit en una llegenda a la NBA. A la franquícia hi ha aconseguit quatre anells de la NBA (2003, 2005, 2007 i 2014), a més d'un subcampionat (2013). Al seu palmarès també hi figuren l'or en els Jocs Olímpics d'Atenes 2004, el bronze en els de Pequín 2008 i una plata en el Mundial 2002.

Considerat un dels jugadors més influents de la història de la competició, per a molts és el millor jugador nascut a l'Amèrica Llatina. El 2014 va convertir-se en el primer jugador argentí a disputar 1.000 partits de la competició nord-americana. Juntament amb Bill Bradley, és l'únic jugador que ha guanyat una Eurolliga (2001), un campionat de la NBA i una medalla olímpica.