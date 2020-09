Un retorn poc professional per a la lliga femenina

Desgavell amb les dates, amb el protocol de seguretat i amb les condicions i les solucions. La tornada de la Primera Divisió del futbol femení no és aigua clara. La competició havia de tornar el 5 de setembre, però la Federació Espanyola (RFEF) ha sacsejat el calendari i ara té previst de manera provisional que la pilota torni a rodar el 18 d’octubre.

Perquè sigui així cal que la Federació defineixi un protocol sanitari que garanteixi la seguretat de tots els actors principals. “El que és més important és el protocol. Està clar que serà una situació complicada. Si algú dona positiu, veurem què passa amb la resta de l’equip. Al final, es tracta de tenir les jugadores controlades, que es cuidin i que ningú doni positiu i la Lliga es pugui realitzar sense cap problema. Han de sacrificar veure la seva família per no contagiar-se”, explica Sonia Bermúdez, exjugadora i analista. Sense aquest protocol no hi ha data de tornada que valgui.

Canviar de data condiciona molt

Tot i que el 18 d’octubre sembla la data en què finalment la Primera Iberdrola tornarà, després de més de sis mesos aturada, hi ha una altra casuística que refaria de cap a peus el calendari. En el comunicat de la Federació en què es va notificar la nova data de tornada de les competicions estatals, també es va explicar que hi ha la possibilitat que, si tots els clubs ho decideixen de manera unànime, la competició torni el cap de setmana del 4 d’octubre. Tot i que aquest canvi seria positiu -perquè es tornaria a la feina abans i s’acabaria amb tanta incertesa- també pot passar que les distàncies entre equips augmentin encara més, ja que molts conjunts de la Lliga Iberdrola porten des del març sense entrenar. “Es pot notar sobretot l’activitat d’aquests mesos en equips que sí que han tornat una mica abans o una mica després, però el nivell no es veurà en això. Es notarà en els clubs que poden tenir més pressupost i podran fitxar més. Ara mateix hi ha temps de sobres per posar-se a entrenar i arribar amb garanties al primer partit”, reflexiona Bermúdez.

Aquest caos organitzatiu ha portat clubs, equips i jugadores a no saber què fer. La gestió dels entrenaments s’ha complicat, sense una data de retorn ni un objectiu clar. “T’ho condiciona tot perquè treballes i no saps per què estàs treballant. Demanes una exigència al 200% quan no tens una meta i no saps on vas. És molt dur entrenar sense saber quan competiràs i quin serà l’objectiu”, contextualitza Xavi Llorens, seleccionador català femení i part de l’estructura del Barça Femení. “Et crea malestar i aquesta pressa de saber per què entrenem. Costa molt estar dient a la gent que doni el 100% si és per d’aquí dos mesos”, reflexiona. A més dels entrenaments, els partits amistosos són molt importants per a la posada a punt dels equips. “Esperem que la Lliga torni el dia 4 i així ja es puguin planificar amistosos, que són els que et fan arribar bé a l’inici de la competició”, diu Bermúdez. Tot i que el Barça i l’Atlètic de Madrid han competit al mes d’agost a la Champions, hi ha equips que no competeixen des del març. “En els partits amistosos, que és on les jugadores agafen el rodatge, no saps quan jugaràs, en quines condicions i contra qui jugaràs. És un problema perquè moralment et vas desanimant i les expectatives no són reals”, diu Llorens.

Aturada en sec de l’auge econòmic

La incertesa no només afecta clubs i equips en la preparació física de les jugadores, sinó que, en una temporada que es presenta difícil econòmicament per l’afectació de la pandèmia, els patrocinadors també estan expectants. “Hi ha uns patrocinadors que estan posant diners que no surten enlloc. Hem de tenir paciència i estar més units que mai”, assegura Llorens. El món del futbol s’està acostumant a veure les graderies buides i això afecta greument un futbol femení que justament ara estava començant a atraure més quantitat d’espectadors. “Era un bon moment i no tenim aquesta oportunitat que ara mateix necessitem”, es lamenta Llorens.

De totes les lligues europees, de fet, l’espanyola és l’única que no té una data en ferm. “Totes les lligues que són potències a Europa ja tenen la seva data i el seu protocol, i la nostra sembla que un dia et diuen que hi ha una reunió, un altre dia no... A l’hora de preparar sobretot la pretemporada, no tenir clar quan comences pot afectar, sobretot mentalment, les jugadores -valora Bermúdez-. Quan es va veure que la Lliga Iberdrola no acabaria va ser un clar signe que, si no et consideren com a professional, costa més que et mirin com acabar les temporades. Jo tenia clar que, al no acabar, s’allargaria el fet de començar la Lliga, ja que el que interessa realment i el que, per a ells, dona diners és el masculí. Tant de bo això canviï d’aquí poc”, admet. De fet, les jugadores han fet campanya a les xarxes, on algunes, com la blaugrana Aitana Bonmatí, van preguntar a la presidenta del Consell Superior d’Esports (CSD) per quina raó la Primera Divisió femenina no tenia data de retorn fins fa poc. La masculina, esclar, sí que la tenia.

La tornada a la Lliga està assegurada, ara falta veure quan. Aquesta nova temporada no només serà important per a la millora del nivell dels equips, sinó que també demostrarà com està de professionalitzada la Lliga. El compromís de tots serà indispensable per tirar-la endavant.