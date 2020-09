La reunió que començarà a decidir el futur del Barça

Diferents cadenes de televisió argentines van retransmetre en directe com un jet privat sortia de l’aeroport internacional de Fisherton, a Rosario, per portar Jorge Messi cap a Barcelona. Com si fos el retorn de Juan Domingo Peron, com l’època en què la premsa seguia cada moviment de Diego Armando Maradona o com quan Gardel marxava de gira al Vell Continent. Malgrat que ha viscut bona part de la seva vida a l’estranger, tot el que faci Leo Messi ocupa les portades de l’Argentina. I a mig planeta, de fet. La reunió entre Jorge Messi i Josep Maria Bartomeu és el centre d’atenció de l’actualitat futbolística, ja sigui per interès informatiu, per morbositat o per perdre de vista l’argentí, que ha anat martiritzant els últims anys els aficionats de molts rivals de la lliga espanyola.

No se saben gaires coses de la reunió, però les importants sí. Les dues parts la volen fer, tot i que lògicament amaguen els detalls sobre l’escenari. Els Messi han explicat a qui els ho ha preguntat que arriben amb la intenció de demanar la carta de llibertat. Que volen aconseguir obrir la porta de sortida del club d’una manera poc traumàtica, per tal de poder marxar com toca, amb un acte de comiat com el que tindrà avui Ivan Rakitic. I per evitar, esclar, que el cas acabi als jutjats. I Bartomeu, president d’un club que també calla públicament, explica que proposarà als Messi que el futbolista renovi fins a la temporada 2022/23, amb una proposta curiosa. El contracte ofert seria fins al Mundial de Qatar, que es jugaria a finals del 2022 per fugir de la calor del golf Pèrsic. És a dir, els d’una banda de la taula volen marxar i els de l’altra volen renovar l’aliança. Si les dues parts actuen amb seny, es podria obrir la porta a negociar un camí intermedi, amb una sortida del jugador que deixi diners a un club que així deixaria endreçada la seva economia, ja que aquesta temporada 2019/20 ha perdut 100 milions per culpa del covid-19.

La reunió, però, podria acabar malament si les dues parts segueixen enrocades, sense donar facilitats, sense cedir ni un mil·límetre. I tot amb mig planeta pendent del cas. El pas de Messi pel Camp Nou ha coincidit amb l’era de la globalització, els anys en què el Barça ha deixat de ser un patrimoni dels aficionats que viuen a tres hores del Camp Nou per ser un club que provoca plors i alegries als cinc continents. Milions de persones pendents de l’avió amb Jorge Messi. I de qualsevol senyal, com les declaracions de Frenkie de Jong ahir als Països Baixos, que va dir, tot innocent, que “Messi segueix al grup de WhatsApp dels jugadors”.

De fet, dins dels despatxos del Camp Nou celebren les notícies que arriben de Manchester, on s’afirma que el City s’ho està repensant, ja que no podria pagar una xifra de 200 milions d’euros per Messi, per evitar trencar les regles del fair play econòmic de la UEFA. El director esportiu de l’Inter de Milà també va afirmar ahir que no pensen fitxar Messi, però al món del futbol, quan es retransmeten els moviments, molts cops és una manera d’aconseguir un canvi d’actitud en els altres. Si Messi segueix decidit a marxar però no té ofertes ni pot fer-ho de manera gratuïta, el Barça hauria de decidir què fer amb un jugador que tindria un any de contracte però no voldria jugar. De moment, de fet, Messi encara no ha estat sancionat per faltar tres dies seguits a la feina. Avui serà el quart, quan de nou no es posarà a les ordres de Ronald Koeman a la Ciutat Esportiva.

El futur de Messi centra l’atenció, però el Barça ara mateix té un munt de carpetes obertes. Al club no s’amaga que per poder fitxar nous jugadors, tal com voldria Koeman, primer cal vendre. I, de moment, només ha marxat un Rakitic que ha deixat 1,5 milions. Poca cosa, quan vols fer-te respectar al mercat de fitxatges.

Una de les esperances del Barça és poder fer negoci a Itàlia, on la nova legislació fiscal per als clubs de la Serie A podria atreure Arturo Vidal, que ja coneix aquest torneig, i també l’uruguaià Luis Suárez. La nova Juventus d’Andrea Pirlo està buscant un davanter centre després de dir a Gonzalo Higuaín que haurà de marxar. I, coses de la vida, Suárez, que ha rebut el mateix missatge al Barça, podria ocupar el seu lloc, ja que la primera opció demanada per Pirlo per reforçar l’atac del club bianconero, el bosnià Edin Dzeko, es podria acabar quedant a la Roma. Cansats d’esperar Dzeko, a la Juve han pensat en Luis Suárez, conscients que el Barça el vol vendre. Però abans caldria un acord per rescindir l’any de contracte que té el davanter uruguaià al Camp Nou, en una operació en què el Barça s’asseguraria seguir rebaixant la massa salarial que paga.

Vidal, camí de l’Inter

I qui també podria acabar a Itàlia és Arturo Vidal. El migcampista xilè negocia amb l’Inter. El club dirigit per Antonio Conte vol seguir fent gran una plantilla amb molt fons d’armari i confia en l’experiència del xilè, que va ser dirigit per Conte a la Juve. Fa uns dies Ronald Koeman va dir a quatre jugadors que havien de marxar. Un, Rakitic, ja ho ha fet. Suárez i Vidal apunten al mercat italià i Samuel Umtiti, sempre lesionat, no rep ofertes. Carpetes que el club vol tancar a l’espera de la reunió que ho condicionarà tot. Perquè tant Koeman com Bartomeu volen quedar-se Lionel Messi. Però ell no vol saber res d’ells.