El Reus cau derrotat al camp de l'Almeria (2-0)

Tercera derrota de la temporada del Reus Deportiu. L'equip de Xavi Bartolo ha caigut contra l'Almeria per 2-0 en un partit que s'ha complicat ja a la primera part, quan Edgar Badia no ha pogut controlar una pilota i De la Hoz ha marcat el primer gol local.

Amb algunes baixes i per darrera en el marcador, el Reus ho ha intentat amb dues jugades de Gus Ledes i Ledesma, però les millors ocasions han estat d'un Almeria que ha arribat al descans per davant. També abans del descans, Martí Vilà ha entrat oper Fran Carbia. La segona part però, ha començat de nou malament amb un penal transformat per Álvaro.