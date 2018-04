El Reus intentarà evitar un record de l'Sporting

El Reus visita un Sporting en ratxa en un duel complicat per als homes d'Aritz Lopez Garai aquest diumenge (18h). L'Sporting sense dos dels seus puntals, Sergio Álvarez i Michael Santos, buscarà davant el Reus igualar la seva millor ratxa històrica de victòries consecutives, 7, ratxa que data de la temporada 1979-80, la qual cosa li serviria per ratificar-se en el primer lloc de la classificació.

El Reus afronta el duel sense cap por de tenor de les paraules del seu tècnic, un Aritz López Garai que ha assegurat en la prèvia que el seu equip viatja a Gijón "a guanyar". A més, els arguments futbolístics amb els quals ho intentarà l'equip català són senzills, segons el seu preparador: "Tenir la possessió de la pilota i anar pel partit des del principi".

Això no obstant, els números fora de casa no estan amb el Reus Deportiu en les últimes setmanes, ja que l'equip negre-i-vermell ha sumat un únic punt dels últims quinze en joc. L'últim triomf a domicili va ser el que els de López Garai es van fer en el derbi davant el Nàstic de Tarragona (1-2), en el Nou Estadi, el 21 de gener.

El Reus afrontarà el partit sense cinc dels seus futbolistes. Per sanció no estarà disponible el mitjapunta Vitor Silva, qui va ser expulsat en el Nuevo Zorrilla la passada jornada el mateix dia en el qual reapareixia després d'una lesió. Quatre futbolistes estan en la infermeria, pel que no podran entrar en la convocatòria: el lateral esquerrà Álex Menéndez, el migcampista Borja Fernández i els atacants Ricardo Vaz i David Querol.