El Reus vol allargar la revifada contra un Deportivo que mira l'ascens

El Reus Deportiu vol allargar aquest dissabte a Riazor (16 h, LaLiga 123 TV, dial 49), les bones sensacions exhibides les últimes dues jornades contra l'Sporting i el Rayo Mahadahonda, dos rivals contra qui va sumar quatre punts. Els reusencs volen mantenir la revifada que viuen des de les derrotes contra Almeria i Granada amb un nou triomf que els allunyi una mica més d'un descens que queda a tres punts.

La moral del conjunt de Xavi Bartolo arriba reforçada després de trencar la mala dinàmica. "Ha estat una setmana tranquil·la després de la victòria del passat diumenge", ha reconegut el tècnic, que ha reivindicat l'aposta per la defensa de cinc efectius: "Amb la defensa de cinc busquem més solidesa defensiva i més presència defensiva".

Bartolo ha tingut paraules d'agraïment cap al tècnic que va fer possible l'ascens del Reus a Segona, Natxo González, ara al Deportivo. "És una persona especial per mi. Ha significat molt en la meva trajectòria i he après molt al seu costat". El tècnic no podrà comptar amb els lesionats Mikel Villanueva, David Querol i Ricardo Vaz.

Davant, espera un Deportivo que arriba quart a la cita, després de cedir dos empats en les últimes tres jornades. Els gallecs, malgrat tot, tenen les posicions d'ascens a tocar, ja que només els distancien tres punts del Màlaga. Borja Valle, Pablo Marí i el mateix tècnic, Natxo González, són baixa per sanció per aquest partit. A més, Michael Krohn-Dehli, Fede Cartabia i Sebastián Dubarbier són baixa per lesió.