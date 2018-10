El Reus reconeix un deute superior als 5 milions d'euros

El Reus Deportiu ha reconegut aquest dimarts, en una roda de premsa, que compta amb un deute que supera els 5 milions d'euros. El club reusenc va protagonitzar dilluns a la nit una junta general d'accionistes, on es van tractar diversos temes relacionats amb la salut econòmica de l'entitat, que està en preconcurs de creditors.

El conseller delegat de la Societat Anònima Esportiva (SAD), Joan Oliver, ha reconegut els 2,5 milions de deute vençut, més 2,8 milions de deute normal. En total, serien uns 5,3 milions d'euros. Per a Oliver, no es tracta d'un deute "excessiu", ja que segons ell hi ha altres clubs que deuen "uns 90 milions", per la qual cosa ha recordat que el Reus és un dels clubs amb menys deute de Segona A.

Aquest deute ha motivat que la SAD hagi decidit entrar en preconcurs de creditors, que tindrà una durada de tres mesos, tal com ha detallat el mateix Oliver. El conseller ha anunciat també que hi ha "negociacions obertes" amb possibles inversors, tant de "gent que vol aconseguir el 100% del club com de gent que vol entrar en l'accionariat".

Joan Oliver, de tota manera, ha demanat calma i ha dit que no es tracta "d'un funeral". A més, s'ha mostrat disposat a vendre les seves accions (90%). "No és el que desitjo, però si la solució és la venda de les meves accions, ho faré", ha assegurat. Si no hi ha solució, podrien marxar jugadors per impagament. El conseller delegat també ha avançat que tenen un acord amb un patrocinador per la samarreta subjecte a l'entrada d'un inversor.