Fer una revolució al mercat amb pocs diners

Justament en unes dates en què normalment s’entrava en els últims dies del mercat de fitxatges, jugant el Gamper i encarant Supercopes, el Barça viatjarà a Lisboa per jugar els quarts de final d’una Champions diferent en què tot està per escriure. La directiva, que calcula que potser haurà de retallar en més de 250 milions d’euros el seu pressupost inicial per culpa del covid-19, va respirar una mica al veure com els homes de Setién derrotaven el Nàpols, ja que superar un nou torn permet ingressar 10 milions més d’euros i elevar a 82 la xifra de diners que rebrà el club aquesta temporada gràcies a la Champions, que encara es podria elevar més.

Fonts del club, però, parlen del “mercat de fitxatges més complicat”. Alguns clubs ja fa setmanes que han acabat la temporada i d’altres segueixen competint sense saber del tot quants diners podran tenir la pròxima temporada. O quin serà el balanç final d’un projecte que, en el cas del Barça, seria ben diferent si es guanya la Champions -fet que elevaria els ingressos com a mínim en 70 milions- o si es cau divendres contra el Bayern. Dins del club expliquen a l’ARA que, passi el que passi, s’intentarà fer una renovació de bona part de la temporada. També admeten que caldrà fer “autocrítica” per analitzar com es va acabar amb només 13 jugadors del primer equip disponibles contra el Nàpols. Però, per poder fitxar, primer caldria “vendre” per equilibrar les operacions a nivell econòmic. Si fa un any es parlava de Neymar i Griezmann, cada cop sembla més complicat poder fitxar un jugador com Lautaro Martínez, l’argentí de l’Inter, si no es fa una gran venda abans. De fet, l’agent de Lautaro, Carlos Alberto Yaqué, va explicar ahir des de l’Argentina que “això de la transferència de Lautaro és una cosa dels mitjans”. “Lautaro té encara tres anys de contracte amb l’Inter i està molt bé on està. Lautaro encara té l’Europa League i tant de bo pugui arribar amb l’Inter fins al final. Ara això és el primordial”, va dir. L’Inter juga avui els quarts de final contra el Bayer Leverkusen (21 h) a partit únic. Un Inter que no vol baixar dels 70 milions i demanaria, a més, incloure-hi algun jugador com Junior Firpo, fet que complica molt una operació prioritària.

També s’ha complicat últimament vendre Ivan Rakitic al Sevilla. El director esportiu del Sevilla, Monchi, va explicar ahir que veu aquesta operació “molt complicada”, per no dir “impossible”. “És tan complicat econòmicament que no ho veig, no ho veig”, va dir. El Barça confia en començar a vendre jugadors com Coutinho, Dembélé, Junior Firpo, Rafinha, Braithwaite, Araujo, Monchu o, si cal, Semedo per alliberar massa salarial i anar iniciant una revolució a la plantilla molt necessària. Primer caldrà obrir la porta de sortida i veure com acaba la Champions. I, després, fitxar. El mercat de fitxatges s’allargarà fins al 5 d’octubre.