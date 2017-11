La rialla de Messi val més que una fotografia amb Bartomeu

Quan Messi abandonava l’acte en que li van entregar la Bota d’Or, feliç, els representants del Barça presents responien a la preguntes sobre les raons per les quals l’argentí no parlava del seu futur amb cara de cansament. Al club han insistit un i altre cop en que la signatura del pare, el darrer estiu, tenia valor legal i per tant, Messi estava renovat, doncs. Senzillament no arribava la fotografia sigannt amb Bartomeu. Al Barça ara poden explicar que la raó era que aquesta imatge estava pactada per poques hores després. Però no és del tot cert.

Han passat moltes coses, els darrers mesos. Messi sempre ha prioritzat seguir al club on vol retirar-se, malgrat que li va fer mal, especialment, sentir que rebia un tracte diferent en ser acusat de frau fiscal. Si altres futbolistes rebien acusacions menors, ell va haver d’escoltar que era com un cap mafiós. I ho va relacionar amb el fet de jugar al Barça en un moment de tensió política. Aquest fet però, queda lluny. Messi volia seguir al Barça, però el fitxatge de Neymar pel PSG ho va canviar tot. Durant setmanes, Messi, qui tenia contracte vigent, preferia no fer-se la fotografia. I Bartomeu patia. Però en cap moment es patia pel futur, doncs el contracte era legal. Es patia per veure Messi preocupat.

Neymar ho va canviar tot ja que Messi, com la major part de futbolistes, van considerar que Bartomeu i la directiva havia fet poc per evitar que el brasiler marxés. La relació, amb distàncies marcades des de fa temps -Bartomeu mai entra al vestidor-, va complicar-se just en el moment en que s'havia signat la renovació. Després va arribar la moció de censura i Messi no va veure amb bons ulls les peticions de la directiva de signar, en entendre que seria una arma per defensar la directiva en aquell moment complex. Però el motiu que va portar a negociar un nou contracte, aquest signat just abans del partit del València, va ser constatar, amb fets, que existeixen clubs disposats a pagar més de 200 milions si cal. Va ser així com es va negociar la nova clàusula i un nou sou. Mesos de negociacions que les parts han portar de forma discreta, fins arribar a una fotografia que en el fons, no és aquella desitjada signant el contracte del juny. És un nou contracte en un club on no hi ha temps per descansar.

Els darrers dies, Messi no volia fer-se la foto ja que sabia que arribaria amb un nou contracte, negociació en que la directiva, en part per la necessitat de la foto, en part per millorar la clàusula, s'hi ha posat bé, quan ha tocat negociar. Messi de fet, ha passat de no voler fer-se la fotografia ja que no estava d'acord amb algunes coses, a no voler fer-se la fotografia ja que aquesta arribaria amb un nou contracte. La directiva ha negociat en silenci, rebent crítiques, ja que sabia que al final, podria treure pit. Ha solucionat un cas complicat amb un contracte que s'ha convertit en un triomf.

Ara, hi ha una cosa més important que una foto amb Messi: que aquest sigui feliç amb els companys i el cos tècnic. Si Messi marca gols, el president podrà dormir tranquil encara que es faci tantes fotografies amb l’argentí, com les que aconsegueixen els aficionats que esperen fora de la Ciutat Esportiva: una de tant en tant. Bartomeu el que vol, és un Barça triomfant. Amb Messi feliç, té més opcions d'aconseguir-ho.