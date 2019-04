Les rialles tornen a MotoGP

Feia molt, molt de temps, que en una roda de premsa de prèvia de Gran Premi de MotoGP no es veia una imatge com la de dijous. Al Circuit de les Amèriques van coincidir, altre cop a la mateixa taula, Marc Márquez i Valentino Rossi. Res de nou. Però lluny de les tibantors de temps recents, se’ls va veure a tots dos -l’un al costat de l’altre- riallers. El desgel, per dir-ne d’alguna manera, va començar precisament a l’Argentina, on fa un any, després d’haver-se reconciliat, tot se’n va anar en orris altre cop després que el català, massa revolucionat, fes caure Rossi i l’italià digués que li feia por estar amb ell a la pista. Fa quinze dies el català i l’italià van donar-se la mà just abans del podi a Termas de Río Hondo i es van felicitar per la feina feta. Una acció de respecte, d’allò més normal entre dos grans esportistes si no fos perquè fins fa poc s’ignoraven i Rossi fins i tot li havia negat les disculpes a Márquez. Dijous els companys de premsa presents al Circuit de les Amèriques van preguntar-los per l’encaixada de mans a l’Argentina. “Era el moment. És com quan li fas el primer petó a una noia... Que si sí, que si no, estàs sense amics... És el moment. Estàvem sols i vam fer una encaixada de mans”, va dir Márquez. L’enginyosa comparació va fer que Valentino Rossi esclatés a riure mentre Miller, també present, mirava Márquez incrèdul. “Vam fer una encaixada de mans al podi. Jo mai he tingut problemes. No hi ha cap problema per tenir una relació de respecte”, va afegir l’actual campió del món de la categoria reina del motociclisme.

Rossi, per la seva banda, després de les rialles, va donar la raó a Márquez i va dir que “era el moment”. “Vaig felicitar-lo perquè va fer un cap de setmana bo i una cursa molt ràpida. És normal”, va comentar l’italià, sense més ni més. I què passarà a partir d’ara? Doncs Márquez també s’ho pregunta. I segueix amb la comparació: “Passa un altre cop com amb la noia, que et tornes a preguntar si hi haurà segon petó o no. Però jo crec que ara ja s’ha trencat el gel i això és important, no crec que hi hagi cap problema. Avui, per exemple, ens hem saludat. Ja ho vaig dir al seu moment, ser amics és difícil però per tenir una relació de professionalitat i respecte no hi ha d’haver cap problema”.

Com en qualsevol àrea, a nivell professional el respecte te l’has de guanyar. Rossi fa anys que el té i Márquez se l’ha guanyat a pols amb grans actuacions en els pocs anys que porta a MotoGP. Tots dos són grans professionals, grans campions, un mirall per als joves, i han de donar exemple. ¿Quina lliçó donem als que comencen a pujar en una moto i a competir als circuits si veuen que els seus referents es giren la cara? Celebro la reconciliació i brindo per més encaixades de mans, somriures i primers petons!