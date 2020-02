El risc d’apostar l’harmonia del Girona als resultats

El compte enrere ja s’ha activat. Superada la finestra del mercat d’hivern i estabilitzat fora dels llocs de play-off d’ascens després de 25 jornades, el Girona ha de decidir quin camí segueix: si recupera la competitivitat perduda i les aspiracions reals per engrescar i fer creure que l’èxit és possible o si manté l’apatia i tira el curs a les escombraries. Perquè els blanc-i-vermells ho estan fiant tot als resultats i fins ara l’aposta surt creu. De fet, l’últim tram de competició és horrible, perquè només ha sumat 4 dels 18 punts possibles. I no cal recordar el trist balanç lluny de Montilivi, en què de tota la categoria només el Racing empitjora els seus registres.

A Fuenlabrada (12 hores, Movistar LaLiga) se li presenta l’enèsima ocasió per trobar motius per a l’optimisme. Els madrilenys són el cinquè classificat, però la distància només és de dos punts. “No podem estar sempre pensant en arribar a ser primers o segons. Hem d’anar partit a partit, perquè això és el que ens portarà a l’objectiu que desitgem”, afirma Pep Lluís Martí, que podria veure com el seu lloc a la banqueta tremola si no aconsegueix capgirar la situació. “Està clar que tots ens hem d’exigir més. Jo el primer, perquè soc el principal responsable i he de ser capaç de treure el màxim potencial de cada futbolista”. El tècnic balear no ha convocat Christian Rivera, l'últim fitxatge, Diamanka, Calavera, Brian Oliván, ni el lesionat Jonatan Soriano, però recupera Samu Saiz. “No estem passant un bon moment d’encert, però tot es pot entrenar. Per això estic aquí, per donar les pautes que considero necessàries. Haurem de fer més, perquè no està sent suficient”.