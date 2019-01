Un rival propici per recuperar la regularitat a l’Eurolliga

La temporada del Barça Lassa a l’Eurolliga està sent com una muntanya russa. Dues derrotes, cinc victòries seguides, una ensopegada, un triomf, quatre desfetes consecutives i dos partits guanyats, els dos últims. Pel que fa als resultats, l’equip de Svetislav Pesic està més bé que el curs passat, però, tot i això i ocupar plaça de play-off, no està trobant a Europa la regularitat necessària. Avui, contra el Darussafaka, el cuer de l’Eurolliga amb només dues victòries i tretze derrotes, l’equip té una bona oportunitat per sumar el tercer triomf seguit i consolidar-se entre els vuit primers de la classificació europea (21 h). “Si volem ser al play-off cal guanyar aquest partit”, sentenciava el tècnic.

Per més que Pesic parlés de “respecte” cap a un equip “molt atlètic” contra el qual caldrà exhibir un bon atac però sobretot “una bona defensa”, el tècnic i l’equip són conscients que no poden deixar escapar el triomf contra el rival més dèbil de la competició. Malgrat això, els turcs arriben a la cita amb una mica més d’optimisme després del canvi a la banqueta -el turc Selcuk Ernak es va fer càrrec de l’equip- i de tancar la primera volta europea guanyant l’Olympiacos (79-75).

Els dos equips tenen una de les mitjanes anotadores més baixes de la competició. El Barça Lassa és el tercer pitjor registre (76,2) i supera per poc el Darussafaka (75,9), segon per la cua. L’únic que compensa la balança, per part catalana, és que l’equip de Pesic té la tercera millor defensa de l’Eurolliga (76,8 punts per partit).

Els blaugranes intentaran reafirmar les bones sensacions exhibides en el tram final de l’últim partit europeu, en què van ser capaços de remuntar ni més ni menys que 17 punts de desavantatge contra l’Anadolu Efes. Un partit que va permetre que l’afició del Palau Blaugrana es reconciliés amb el seu equip, que ja porta quatre triomfs seguits comptant els de la Lliga Endesa i l’Eurolliga.

Potenciar l’efecte Palau

Precisament, el Palau tornarà a ser l’escenari d’aquest nou duel d’Eurolliga i aquesta és, per als homes de Pesic, la principal base per assegurar-se un lloc al play-off per al títol. I és que, dels pròxims quinze partits de competició europea, el Barça Lassa en jugarà nou a la seva pista.

El conjunt català domina per 2-1 l’estadística d’enfrontaments amb els turcs. A la primera volta, els de Pesic es van imposar a Istanbul per 71-79, amb 18 punts de l’ala pivot Chris Singleton. Per als locals, el pivot Micheal Eric va ser el millor, amb 17 punts i 9 rebots. El duel sota la cistella entre Eric, màxim anotador (12,8 punts) i rebotador (6) del Darussafaka, i els pesos pesants del joc interior blaugrana -Tomic (9,7 punts i 4,2 rebots) i Seraphin (7.8 i 3.8)- serà, per tant, una de les claus del partit.

També la direcció del nord-americà Douglas Toney, empatat amb Eric en anotació (12,8 punts) i que és el que més assistències reparteix en l’esquadra turca (5,2). Thomas Heurtel (9,9 punts i 5,1 assistències) i Kevin Pangos (7,5 i 3,2) seran els encarregats de frenar-lo.