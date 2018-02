Un rival de risc a la gespa i a la grada

Si la visita de l’Espanyol al Santiago Bernabéu de la primera volta va estar marcada per l’1-O, la rebuda dels blancs a l’RCDE Stadium d’aquest vespre (20h, BeIN LaLiga) estarà envoltada pels efectes col·laterals que ha tingut en els últims mesos una guerra de banderes que sembla instal·lada al feu espanyolista. Les campanyes de l’Espanyol per intentar tenyir exclusivament de blanc-i-blau el seu estadi, i de fomentar la concòrdia i el respecte, han tingut continuïtat en diversos col·lectius d’aficionats, però molts seguidors han mostrat pel seu compte banderes espanyoles, i alguns hi han afegit algunes situacions on hi ha hagut violència verbal i física.

L’equip espanyolista pot igualar avui la pitjor ratxa de resultats en l’era Cornellà-El Prat, els vuit partits sense guanyar amb Javier Aguirre i Constantin Galca. A més, serà la primera cita a l’estadi des de l’agressió amb connotacions polítiques de l’últim partit a casa, quan un soci amb una estelada va ser agredit. Així doncs, la visita del Madrid arriba en el moment menys oportú, tant a nivell esportiu com a nivell polític. Els blancs venen de marcar vint gols en els últims cinc partits. Malgrat que el càrrec de Quique Sánchez Flores no perilli -Chen Yansheng va ratificar-lo atès l’alt cost que comportaria acomiadar-lo a meitat de curs, i fins al juny no tornaran a parlar del seu futur-, el tècnic madrileny passa pels dies més grisos. La mala ratxa del seu equip, curiosament, coincideix amb l’oferta rebuda per l’Stoke City el 13 de gener. L’endemà, contra l’Athletic, van sumar el primer dels set entrebancs. “No hi ha res pitjor que no donar als aficionats el que volen”, va comentar ahir.

Després de sumar quatre empats seguits, els tres últims després d’un joc pobre, en les pròximes jornades l’Espanyol es jugarà la tranquil·litat amb què afrontarà el final de temporada: el descens és a nou punts, però podria acostar-se si l’equip no reacciona. I del risc esportiu al que es pot viure a la grada. Les últimes temporades una àmplia presència de seguidors blancs repartits per tot el camp van ajudar a omplir l’RCDE Stadium amb un mar de banderes espanyoles. Un fet que preocupa molts seguidors que porten setmanes alertant del creixement de la radicalització política d’altres seguidors. Fa dues setmanes la tensió que això genera ja es va cobrar les primeres víctimes: dos abonats que, juntament amb la seva família, es donaran de baixa com a socis del club. No han sigut els únics a patir incidents de caràcter polític al camp, cosa que ha portat l’entitat a prestar especial atenció a la grada perquè no es tornin a repetir fets similars.