El romanç sobre la trista història de Paco Alcácer

Paco Alcácer va viure la cara més alegre i més amarga de la vida, el mateix dia, el 13 d'agost del 2011. Aquell dia debutava amb el primer equip del València al Trofeu Taronga i marcava un gol. I també aquell dia, poc després, perdia el seu pare sortint de Mestalla, víctima d'un atac de cor.

Aquest 2018, el grup valencià 'Els Jóvens' va decidir recordar aquesta història a la cançó 'El gol i la mort'. Exactament el mateix títol que l'article que va publicar 'El País' l'endemà de la tràgica notícia per a Alcácer.

"Volíem fer un romanç però necessitàvem una història que estigués a l'altura. Ens van explicar aquesta, d'Alcácer, que desconeixíem, i ens va semblar que era molt emocionant", comenta el grup en una entrevista a eldiariocv.es.

'Els Jóvens' és un dels grups revelació del panorama musical valencià. Un grup de folk creat aquest 2018, que ja ha tret el primer disc i que ha obtingut recentment reconeixements en els premis Carles Santos de la Música Valenciana (tres guardons per a millor artista revelació, millor cançó i millor disc) i en els Ovidi Montllor (quatre premis).

"Nosaltres som molt de la broma i la conya, però, quan cantem El romanç de Paco Alcàcer, és l'únic moment solemne dels concerts, perquè la cançó ho demana", tanca el grup.

Alcácer, després de créixer al València i firmar pel Barça, on va tenir un pas erràtic, ha trobat al Dortmund una nova oportunitat on créixer i reivindicar-se com a futbolista.