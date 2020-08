Ronald Koeman fa realitat el seu somni de tornar al Barça

Ronald Koeman sempre ha desitjat tornar al Barça. I finalment el seu somni s'ha fet realitat. L'holandès signa un contracte fins el juny del 2022 i serà presentat avui mateix. Dissabte a la tarda Josep Maria Bartomeu li va trucar. Al tècnic holandès no el va sorprendre la trucada. Després de veure per televisió el 2-8 de Lisboa precisament des de la seva nova casa a Barcelona, que s'havia comprat independentment de si arribava a la banqueta, Koeman tenia clar que Setién marxaria i que ell seria un dels finalistes per fer-se amb la banqueta. I finalment el fitxatge s'ha fet públic. El Barça volia fer-ho ahir dimarts, però finalment ha estat dimecres. Koeman arribarà acompanyat per un cos tècnic liderat per l'exjugador del Barça Henrik Larsson i Alfred Schreuder, unexjugador que ha dirigit clubs com el Twente i el Hoffenheim. La darrera temporada, era l'ajudant de Ten Hag a l'Ajax, un dels equips que millor futbol va jugar a Europa amb jugadors com Frenkie de Jong.

El retorn de Koeman, tal com va passar al bàsquet amb Jasikevicius, és obrir les portes a un símbol que connecta els sentiments dels aficionats amb una època de dolç record. El xut de Koeman, vestit de taronja, per batre Pagliuca, va ser un dels homes que van canviar la història del club, però ara el neerlandès haurà d'afrontar un altre moment històric, sense tenir la seguretat de com anirà, tot plegat. Li tocarà acomiadar jugadors importants, enviar a la banqueta d'altres i fitxar en un mercat sense diners. I tot, amb una directiva assetjada que vol atrinxerar-se darrera de la cara bondadosa de Koeman, un tècnic que sap enfadar-se quan toca. "Si no passa res, Koeman serà l'entrenador del Barça la propera temporada. Apostem per ell perquè el coneixem i per la seva experiència. Creu en l'estil futbolístic. Al gener vam negar que vam parlar amb ell. Ara ja ho podem explicar. Ell ens va dir que tenia una responsabilitat amb la selecció holandesa. No podia deixar Holanda sense entrenador a pocs mesos de començar l'Eurocopa. Ara ens ha dit que l'Eurocopa queda lluny, que no sabem què passarà, i que era el moment de deixar el projecte de la selecció. Agafar el Barça és un somni, mai ho ha amagat. Es juga com s'entrena. No vull dir que no s'entreni bé. Possiblement no s'ha entrenat bé sempre. Koeman té experiència, un bon equip de treball i nosaltres tenim professionals per fer aquest canvi del futbol. El Barça no viurà un any de transició. Tenim l'obligació de lluitar per tots els títols, i no només a l'equip de futbol", va dir ahir Bartomeu.

Si el gener passat Setién va arribar després de no ser cap de les primeres opcions, ja que abans es va parlar amb Xavi, Pochettino i el mateix Koeman, ara l'holandès ha estat sempre entre els favorits, tot i que el seu nom tampoc ha generat unanimitat. Bartomeu va valorar seriosament Mauricio Pochettino, però dins la junta el nom no agradava pel seu passat a l'Espanyol. Pochettino venia amb l'aval de Ramón Planes, de la direcció esportiva, que havia treballat amb l'argentí precisament al club blanc-i-blau. Però dins la junta se centrava el debat entre Koeman o un tècnic interí, que hauria sigut Francesc Xavier Garcia Pimienta, tècnic del filial.

El fitxatge de Koeman ha evidenciat de nou el poc pes de l'àrea esportiva. Planes defensava Pochettino i Abidal es va limitar a donar explicacions cara a cara a Quique Setién en el seu darrer acte de servei, abans de ser acomiadat deixant el club sense director esportiu, secretari tècnic i vicepresident esportiu. Va ser Bartomeu qui va trucar a Koeman, tal com havia sondejat Xavi Hernández els dies anteriors al partit de Lisboa, per veure si estaria decidit a deixar l'Al-Sadd en cas de derrota contra el Bayern. Xavi va dir que no. I Koeman va quedar en la pole position en la lluita per ser el nou tècnic abans de caure amb els bavaresos, ja que, mentre negava oficialment buscar un relleu a Setién, el Barça ja ho feia.

Koeman, doncs, va tornar a Amsterdam dilluns per negociar allà la sortida de la federació holandesa, ja que seguia amb contracte com a seleccionador. Si al gener havia dit que no al Barça perquè volia dirigir el seu país a la fase final de l'Eurocopa d'aquest any, la suspensió del torneig pel covid-19 ho ha alterat tot i, finalment, Koeman signarà un contracte de dues temporades amb una clàusula que permetrà al president que guanyi les eleccions del 2021 ratificar-lo. Contracte negociat pel CEO Òscar Grau a Amsterdam, qui va tornar dimarts de matinada dels Països Baixos després de deixar encaminada una operació que Koeman va acabar de tancar a la seu de la Federació. El Barça, haurà de pagar una clàusula de rescissió d'entre quatre i cinc milions, ja que el contracte del tècnic com a seleccionador dels Països Baixos s'estén fins a l'estiu del 2022. Als 57 anys, Koeman abandona la selecció per tornar a Barcelona, just l'any en que va donar un ensurt en patir un atac de cor. Koeman però, es troba engrescat per afrontar un dels grans reptes de la seva vida.

Una llarga experiència a la banqueta

L'autor del gol de Wembley el 1992 tornarà a un club pel qual ja va negociar el 2003, quan en les eleccions on va guanyar Laporta, va ser un nom sondejat per diferents candidats. Llavors, Koeman venia de guanyar el triplet amb l'Ajax (Lliga, Copa i Supercopa) en la seva primera experiència a la banqueta. Va ser la seva millor època, ja que va revalidar la Lliga abans de marxar al Benfica, on només va guanyar la Copa. Després, el seu pas per clubs com el PSV, el Feyenoord, el València, l'AZ Alkmaar, el Southampton i l'Everton no ha sigut un èxit, amb tot just la Copa del València del 2008 i la Lliga amb el PSV el 2007 com a fites.

Koeman arriba amb la tasca de liderar la renovació d'un vestidor que ell mateix, en declaracions al periodista Ricard Torquemada, va admetre que veia molt cansat i amb necessitat d'una renovació, especialment en zones com el mig del camp i la davantera. La seva arribada podria provocar l'inici del canvi en la dinàmica de jugadors com Suárez o Busquets. D'altres, com De Jong, amb qui ha treballat a la banqueta, podrien fer un pas endavant. Koeman, l'autor del gol més important en la història del club, torna al Camp Nou per convertir-se en el cinquè neerlandès a dirigir el club, després de Rinus Michels –amb qui Koeman va guanyar l'Eurocopa del 1988 com a jugador–, Johan Cruyff –amb qui va guanyar la Champions del 1992–, Louis van Gaal i Frank Rijkaard.