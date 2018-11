Retiren el passaport a Ronaldinho per no haver pagat una multa de 2 milions d'euros

Uns dies després de ser qüestionat per les seves mostres de suport al flamant president del Brasil, Jair Bolsonaro, Ronaldinho torna a estar implicat en una polèmica. Aquest cop ha sigut un jutge del Tribunal de Justícia de Rio Grande do Sul el que ha retirat el seu passaport i el del seu germà, l'empresari Roberto de Assis Moreira, per no haver complert una sentència dictaminada el 2015 i segons la qual havien de pagar una multa de 2 milions d'euros.

Aquesta quantitat va ser imposada als dos germans i a l'empresa Reno Construções e Incorporações per haver causat danys al medi quan va construir il·legalment en una zona protegida de Porto Alegre. Concretament, hi va aixecar un trapig (un molí per extreure suc de fruits de la terra), amb plataforma de pesca i atracador a la vora del riu Guaíba, en una àrea preservada ambientalment. L'advocat dels germans, Sérgio Queiroz, ha reconegut que ja se'ls va comunicar la decisió i l'ha qualificat d'"arbitrària".

A més, ha assegurat que hi presentaria recurs. El jutjat d'instrucció ha justificat la decisió argumentant que, "tot i ser fotografiats habitualment en diferents llocs del món, la localització al seu país d'origen és incerta o desconeguda. Considerant aquesta dificultat comprovada, determino la immediata confiscació dels seus passaports a les autoritats competents", ha explicat. A la sentència judicial es va reclamar el pagament d'una multa, entre d'altres sancions, però d'acord amb la justícia brasilera fins ara encara no s'hauria pagat.