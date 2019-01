Rubi: "Estem madurant, som un equip jove"

Al setè partit ha arribat l'anhelada victòria que necessitava l'Espanyol. Rubi ha seguit el partit tens des de la banqueta, però un cop l'àrbitre ha xiulat el final del partit ha parlat en roda de premsa, alliberat del nerviosisme viscut. "Crec que hem merescut guanyar. No només aquesta nit, hem fet bons partits i hem perdut", ha apuntat el tècnic blanc-i-blau, que ha destacat el fet de només haver concedit una sola ocasió. "És normal que el rival ens arribi, hem estat ben situats, col·locats, hem defensat bé".

Rubi ha celebrat trencar la ratxa de sis derrotes seguides: "Crec que és difícil que repetim una ratxa com la que hem tingut. Necessitàvem guanyar per trencar l'estadística. Toca seguir creient, treballant en el que creiem, en la nostra idea". El preparador espanyolista ha defensat "la personalitat" del seu equip, que "ha arriscat i jugat", així com la manera com han finalitzat el partit: "Hem acabat amunt, sense patir en defensa. El resultat generava por, però l'equip ha estat de deu en fortalesa. Estem madurant. Som joves, necessitem experiències. És un procés lògic".

El tècnic blanc-i-blau ha destacat la importància de tornar a guanyar. "Li hem donat naturalitat a una situació complicada. Hem buscat millorar en cada partit. Les victòries donen tranquil·litat, però no hem estat nerviosos. Altres haurien estat més nerviosos", ha apuntat el tècnic, que ha convidat a tornar a mirar la classificació: "Quan perds la mires menys, ara segur que la tornarem am irar. Això està molt igualat, i cada partit costa molt".

A Rubi també li han preguntat per dos noms propis. El primer, per Baptistao, que ha trencat a plorar a la banqueta. "No sabia que estava plorant, però si tenim alguna cosa clara és la implicació, les ganes que tot canviï. És una daa més, un gol li anirà bé, però sempre dic el mateix, si tens ocasions les marcaràs. Ell les té i segur que marcarà". Sobre Sergio García, retirat per lesió a l'inici de la segona part, ha comentat que ha notat "una punxada", però no sabran el seu abast fins que se li facin proves.

El preparador maresmenc també s'ha referit a l'afició, que ha xiulat en alguns moments concrets: "És normal. A l'afició només puc donar-li les gràcies, ens han donat suport durant tot el partit. Em trec el barret davant d'aquesta afició. Aquest partit mereixia que treiessim més avantatge. Ens costa matar els partits, però és el que toca".